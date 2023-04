A csomagolás szinte együtt jelent meg a kereskedelemmel – jegyezte meg köszöntőjében Perbált Jenő, a Magyar Papírmúzeum igazgatója, egyben a csomagolástechnikai kiállítás kurátora, aki rövid történeti áttekintéssel is szolgált. Kínában már több mint ezer éve felfedezték az körforgásos gazdaságot, azaz, hogy a régi papírtermékeket újra felhasználták. A helyi Papírmúzeum pénteken nyílt történeti tárlata egy fejlődéstörténetet jár körbe.

Dr. Szende László, Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője arról beszélt, hogy a fogyasztói társadalomban már szinte percről percre veszünk valamit, ami biztonsági és/vagy szállítási okokból már be van csomagolva. A szelektív hulladékaink nagy részét a csomagolóanyagok teszik ki. Örvendetes és figyelemre méltó, hogy Hamburger Hungária a fenntarthatóság mellé állt, egyben a Papírmúzeumot is támogatják. E kiállításban összekapcsolódik a múlt és a jelen. A kiállítók számos innovatív megoldással is éltek.