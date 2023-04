– A sikeres, de hagyományos események mellett új programokkal is készültünk. Köztük május 23-án egy krimivacsorát hirdettünk a Rájátszik Rácalmási Játékszín Kör közreműködésével. Az improvizatív színjátszás mellett egy nagyszerű vacsorát kínálunk a mintegy húszfős közönség számára, amely annyira felkeltette a közönség érdeklődését, hogy egy órával a meghirdetés után minden jegy elkelt. De minden hónapban tervezünk egy krimivacsorát, ezért nem kell búslakodnia annak sem, aki lemaradt, csak figyeljék a közösségi oldalunkon a bejegyzéseket.

– Szintén újdonság, hogy a Nagy-szigeten található tanösvény létesítményeinek megújulására építve a túraprogramjaink tematikáit is felfrissítettük és újjávarázsoltuk. Három célcsoportnak is, az alsós kisdiákoknak, a felsős tanulóknak és felnőtteknek kínálunk ökoturisztikai programot. A természeti ismeretek mellett csapatépítő, logikai és vicces kalandokat is belecsempésztünk a kirándulásokba, így igazi élménytúrán vehetnek részt a jelentkezők – mondta el Szilágyi Irén rendezvényreferens.