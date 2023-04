Mint azt dr. Molnár Krisztián elmondta, a vármegyei közgyűlés a múlt héten hozott döntést a támogatásokról. Példásként értékelte, hogy Adony önkormányzata ebben a nehéz helyzetben úgy nyújtotta be pályázatát, hogy működésre nem kért forrást, hanem csak a fejlesztési céljaik megvalósításához, amelyekkel az itt élők igényeinek kívánnak eleget tenni.

Dr. Mészáros Lajos köszönettel szólt a vármegyei önkormányzatnak a választókerületi településeknek nyújtott segítségéért, példaként említve, hogy most Adony közlekedésbiztonsági, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztésekre kaphatott forrást.

Ugyancsak a köszönettel kezdte beszédét Ronyecz Péter. Mint mondta, többször is hangsúlyozták, hogy mekkora segítséget jelent településüknek a gazdasági övezet adta támogatási lehetőség. A most kapott támogatásból 72 millió forintot fordítanak a Rózsa utca csatornázására, 98 millió forintból parkolókat építenek a temetőhöz, 17 millió forintból a bölcsőde új eszközöket kap, illetve közművesítik, 3 millió forintból út- és járdakorrekciót végeznek a Petőfi utcában és a Kápolna sornál. A polgármester felidézte, egy nagyszabású, a hulladékgazdálkodás fejlesztését célzó pályázat részeként a közelmúltban adtak át településükön egy komplex mechanikai kezelőművet. Regionális feladatokat látnak el itt, emiatt nagy terhelésnek van kitéve az egységhez vezető út. A mostani támogatásból 60 millió forintot ezen út felújítására fordítanak (amelyhez a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás is biztosít forrást).