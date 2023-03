Ilyeneket és hasonlókat olvashatunk, hallhatunk manapság sok helyen. A téma rengeteg embert érint, hiszen sokunknak van ásott vagy fúrt kutunk. Most maradjunk csak a családi kertes övezeteknél, a hétvégi házaknál, a kiskerteknél, a hobbitelkeknél.

Az utóbbi évek aszályai és a megemelkedett vízárak miatt sok helyen egyaránt felértékelődtek az ásott és a fúrt kutak, több helyen pedig nincs is más vízvételi lehetőség csatornázás, vezetékes víz hiánya miatt.

Ami a lényeg: Magyarországon több százezer ingatlantulajdonost érint az engedély nélkül, de ettől még nem feltétlenül jogszerűtlenül létesített és működő fúrt vagy ásott kutak utólagos engedélyeztetése. 1992 előtt ugyanis nem kellett engedély, illetve bejelentés kútfúráshoz. Maga az engedélyezési eljárás illetékmentes, a megadásához azonban kell a kút összes lényeges paraméterét rögzítő szakvélemény képesített és hivatalosan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. Ennek ára helyszíntől és vállalkozótól függően 50 ezertől akár 150 ezer forintig terjedhet.

Ha viszont az ember nem jár el jogszerűen, akkor egymillió forintos bírságra is számíthat december 31. után, ha nem engedélyeztetett kúttal rendelkezik. Ugyanis, aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

A víz a legnagyobb kincsünk, ezért az Európai Unió szükségesnek látta a vízkészletek felmérését, annak őrzését. Magyarország Kormánya is elkezdte a hazai vízkészletek felmérését és hosszú távú kezelhetőségének vizsgálatát. Az Európai Unió előírja, hogy a vízkivételi rendszerek/pontok listába kerüljenek, ismert legyen, hogy mely vízkészletek hány ponton vannak terhelve. E nélkül nem lehet tervezni a vízkészlet-gazdálkodást, tehát a kútbejelentés előírása egy természetes igény – írja a kutengedelyezes.hu.

De mi is az engedélyeztetés menete? Elsőként szakembert kell keresnünk a helyszíni szemléhez és a dokumentáció kiállításához. A kész dokumentációt a jegyzőnek vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak kell benyújtani.

De itt rögtön adódik egy kérdés. Mi van akkor, ha valaki nem tudja, mikor készült a kútja, ki ásta vagy fúrta? Például: én huszonöt éve vettem egy zártkertben lévő terciát, és az akkori szomszédok eskü alatt vallották, a kutat a hetvenes évek elején négy szomszéd közösen ásatta, és közösen is használta. A négy szomszéd már nincsen, és a kút pedig az én telkemen van, most már „szólóban”. Kiderült, az én esetemben is kell engedély. Erre szerencsére minden ismeret nélkül lehetőségem van.

A kúttulajdonosok eltérően fogadták a bejelentési kötelezettséget. Van, aki szentségel, van, aki legyint rá, van olyan, aki minden körülmény között jogszabálykövető. Ezért nem is könnyű bárkit is szóra bírni közülük, hiszen senki sem akarja fölöslegesen magára vonni a figyelmet.

Ami viszont tény: víznek lennie kell, ha ásott vagy fúrt kútból, akkor onnan. Ha engedélyeztetni kell, akkor engedélyeztetünk. És ha jól belegondolunk, ez nem is olyan nagy probléma. Sokkal nagyobb az, hogy az aszályos évek miatt a kutak vízhozama egyre kisebb (tavaly nekem is két gyűrűvel mélyítenem kellett), és van arra is példa, hogy egyszerűen kiszáradnak.

(Forrás: kutengedelyezes.hu, Sokszinű Videk)



Fotós: Laczkó Izabella

Várkonyi Zsolt szerint a vízbázis közös kincs, azt térítés nélkül használni nem elegáns. Az kétségtelen, hogy azok az emberek, akik saját használatra veszik igénybe, és nincs vezetékes megoldásuk, nekik ez az egyetlen forrás a mindennapjaikban. Ám arra is figyelni kell, hogy a nagy mezőgazdasági fogyasztók se maradjanak ki ebből a szabályozandó folyamatból!



Kakuk László véleménye szerint a rendelet ellen nem lehet mit tenni, ha engedélyeztetni kell, akkor természetesen nincs más lehetősége az embernek. A díja ennek nem kevés, azonban a bírság összege ennél sokkal komolyabb. Az engedélyre már most sokat kell várni a rengeteg megkeresés miatt, így talán érdemes minél előbb cselekedni.

Szente Csaba egyetért azzal, hogy Európa és a világ vízkészletének csökkenése miatt szükség van annak felülvizsgálatára, azonban az biztos, hogy az engedélyeztetés folyamata nem pénztárcabarát. Ennek költségeit sokaknak biztosan nehéz lesz kigazdálkodni, és biztosan megpróbálják majd elsumákolni, viszont nem biztos, hogy ez a legjobb döntés, tekintve a bírság összegét.