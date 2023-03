Magyarország Kormányának nemzeti forrásból történő, több mint 1,5 milliárd forintos támogatásával újul meg a kulcsi Fekete István Általános Iskola. A jelenleg is gőz­erővel folyó munkálatokat tekintette meg 2023. március 16-án délután dr. Molnár Krisztián vármegyei közgyűlési elnök, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Jobb Gyula polgármester és Szilá­gyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója.

A település életében a kiemelkedően magas értékű beruházás régen várt fejlesztés, hiszen a régi, több épületből álló iskola már nem tudta korszerű és méltó módon ellátni feladatát. Lapunk hasábjain is többször olvashattak róla, hogy a helyhiány és az épület korszerűtlen adottságai miatt a gyerekek gyakorlatilag a padlástól a pincéig tanultak. Jelenleg – a felújítás ideje alatt – az iskola épülete mellett, a faluház emeletén és a szociális intézménynél kialakított moduláris épületegyüttesben is tanulnak a diákok. Az étkezést a faluház alsó szintjén és a szociális intézménynél erre a célra kialakított külön konténeregységben oldják meg.

Magyarország Kormányának hatalmas segítsége mellett az önkormányzat saját forrásból is hozzájárult az iskola megújuláshoz. Így vásároltak meg az intézmény eredeti területe mellett egy további telket, hogy legyen lehetőség 16 tanterem kialakítására. Így az iskolában, évfolyamonként két-két terem áll majd a tanulók rendelkezésére. Lesz lehetőség csoportbontásra, lesz természettudományos és informatikai terem is, melegítőkonyha, étkező, igazgatói és tanári iroda, tornaterem öltözőkkel és tanári öltözőkkel, lesz új könyvtár is.

Az átépítés alatt álló iskola egy új, több szintből álló szárn­nyal bővül, amely már gyakorlatilag elkészült, ott már csak a belső utómunkák zajlanak (mint festés, villanyszerelés, szaniterek felszerelése), hamarosan birtokba vehetik a diákok és a pedagógusok.

A tornaterem felújítása is befejeződött, új nyílászárókat építettek be, és új padlót kapott, valamint frissen van festve. A tervezett új parkolók egy részét is kialakították már az intézmény Dózsa György utcai bejáratánál.

Az építkezés első üteme tehát már a végéhez közelít. Eközben már elkezdték a beruházás második felét. Ennek során a meglévő iskolaépületet és a régi tanári épületét fogják megújítani és összekötni. A jelenlegi sportpálya is megszépül majd az ígéretek szerint, és további parkolók kialakítására is sor kerül, valamint a nagy fák és növények megóvása mellett a parkosítás is szerepel a tervekben.

Jelenleg tehát a régi tanári épületén kezdtek el dolgozni a kivitelezők, az is teljesen megújul funkciójában is, további teret és színvonalas környezetet biztosítva a diákok és a tantestület számára majd.

A felújítás befejeztével egy egységes, a modern kor igényeinek és színvonalának megfelelő intézmény jön majd létre, ahol a kulcsi gyerekek minőségi oktatást kaphatnak szép, megújult környezetben. Jobb Gyulát, Kulcs település polgármesterét kérdeztük meg a nagyszabású munkálat kapcsán tett bejáráson.

– Tény, hogy a kulcsi lakosságszám az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett. Ez az intézményeken keresztül az önkormányzatnál is megmutatkozik. A növekedésre és az ezzel kapcsolatos lakossági igényekre egyértelműen válaszolni kellett. Így amint megkaptuk a lehetőséget, azonnal bölcsőde- és ezzel együtt óvoda-, egészségház-bővítésbe, a polgármesteri hivatal épületének korszerűsítésébe, valamint nem utolsósorban iskola-bővítésbe kezdtünk. Tehát az ugrásszerű növekedés egy ilyen hatalmas fejlesztésdömpinget generált, aminek koordinálása óriási munkát jelent az önkormányzatnak is. Szerencsénk, hogy előrelátóan készültünk már a fejlesztésekre. Egyébként én akkor voltam kisdiák, amikor Rácalmáson elkészült az akkor új iskola, és megélhettük egy frissen kialakított intézmény minden szépségét. Nagy örömmel tölt el, hogy ezt az érzést a mostani kisdiákok is megtapasztalhatják. Ezért sem hangsúlyozhatom elégszer köszönetünket a beruházást lehetővé tévő kormányzatnak és a települést támogató vármegyének is. Hiszen a telek megvásárlását is csak így tudta megvalósítani az önkormányzat: olyan finanszírozási helyzetben lehet a település a nemzeti források segítségével, hogy a rendelkezésre álló eszközöket egy fontos cél érdekében mozgósítani tudtuk. Persze köszönet jár az iskola fenntartójának, a tankerületnek, a lokálpatrióta kulcsiaknak, a jelenlegi és az előző ciklusban tevékenykedő képviselő-testületnek és a türelmes diákságnak és szüleiknek valamint a tantestület tagjainak is.