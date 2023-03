A nap során az ágazati képzések szerint – informatika, ügyvitel, sport, turisztika, közgazdaságtan – közel ötven előadás közül válogathatnak majd a tanulók. Az előadók ezúttal is a felsőoktatás és a munka világából érkeznek – menedzserek, igazgatók, osztályvezetők, szakmájukat magas szinten művelő gyakorlati szakemberek –, akik különböző előadásokat, interaktív és gyakorlati foglalkozásokat is tartanak majd a fiataloknak. A Rudas büszke arra, hogy az előadók között számos egykori diákját is vendégül láthatja.

A Szakmák napja kiemelt célja, hogy az intézményben tanult szakmák mindennapi működését és kihívásait is megmutassa a tanulóknak, ezáltal is motiválva őket a további fejlődésre, új, hasznos információk befogadására. Következzen néhány előadás a gazdag programkínálatból. A sportos szekcióban Trenka János, a DKSE Tornaszakosztályának vezető edzője beszél majd az egyéni sportolók felkészítéséről, a leendő informatikusoknak pedig dr. Barta Gergő (Deloitte Zrt.) munkatársa tart előadást a mesterséges intelligencia jövőjéről. A közgazdaság ágazat képviselői pedig a többi között a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségekről hallhatnak majd beszámolót László Veronikától, a Pannon Egyetem doktori iskolájának hallgatójától.