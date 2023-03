Ez a megfogalmazás azért igen erős mondat abból a szempontból, hogy éppen a DK vezette Gyurcsány Ferenc idejében küzdött az ország a túlélésért, a katasztrófa szélén álltunk. Részben az a helyzetkép, részben a közélet megújításának szándéka hívta életre 2009-ben a Lehet Más a Politika (LMP) pártot, amelynek alapító tagja is volt Szabó Zsolt. Akkoriban még főiskolás hallgató volt, így azért neki is emlékeznie kellene azokra a nehéz időkre. Nem tartott sokáig az LMP-s érája, 2013-ban már új szervezetet alakítottak a pártból kivált társaival, ez lett a Párbeszéd Magyarországért (PM). Egészen mostanáig, közel tíz évig a PM-ben politizált. Gondolhatnánk, hogy megtalálta ebben a pártban az általa képviselni kívánt értékrendet. A legutóbbi országgyűlési választás azonban rávilágított arra, hogy a PM már a továbbiakban nem biztosít számára "tisztességes megélhetést". A nagy összefogás nem sikerült, átlátott ezen a választópolgárok többsége. Azóta eltelt lassan egy év, megy a "nagy útkeresés" az ellenzéki oldalon, amely folyamatban egyre több pártot szalámizva le a Demokratikus Koalíció (DK), az ellenzéki pártok vezető tisztségviselőit megkörnyékezve. Talán ez is közrejátszott a jelenleg dunaújvárosi alpolgármesterként és a PM-ben elnökségi tagként regnáló Szabó Zsolt újabb párt-váltásában. Így élő példáját láthatjuk annak, hogy egy kommunista utódpárt miként kebelezi be egykori szövetségeseit. Hogy meddig marad itt Szabó Zsolt, nem tudni, de nem is maradt már sok választása.