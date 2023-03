A jubiláló óvodában hétfő délután tartották a születésnapi ünnepséget, amelyen jelen voltak többek között az egykori munkatársak, a társ-tagóvodák képviselői, és természetesen a Pajtás utcai intézmény nevelőtestülete. Elsőként az ovi pillangó csoportosai lepték meg a közönséget egy kedves kis zenés-énekes műsorral. Ezt követően Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester szólt elismerő szavakkal az óvodapedagógusok munkája iránt, majd a körzet képviselőjeként 50 ezer forintos felajánlással élt a tagóvoda vezetőjének, Kissné Ividics Titanillának.

A születésnapokhoz híven tortázással zárták az ünnepséget Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Aztán Hubacsekné Nagy Emília, a Dunaújvárosi Óvoda előző vezetője mondott köszöntőt. Igazán személyes hangvételű volt a beszéde, ami nem is csoda, hiszen élete negyven esztendejét ezen intézmény falai között töltötte. Mint mondta, megannyi vidámság, öröm és siker, olykor pedig szomorúság és álmatlan éjszaka kísérte ezt a négy évtizedet. Felidézte, hogy 1973 augusztusában kezdődött az óvodai munka a Római városrészben, akkor még a Petőfi iskola tantermeiben. Lelkesen készültek a pedagógustársakkal arra, hogy hamarosan beköltözhetnek saját épületükbe, függönyöket varrtak, dekorációkat készítettek. A 26-os építőipari vállalat munkatársai önként, társadalmi munkában építették a Pajtás utcában a most jubiláló óvodát, amit 1973. szeptember 15-én adtak át. Eredetileg óvoda és bölcsőde egyaránt helyett kapott volna benne, azonban akkora volt a gyermeklétszám (amely az 1970-es évek közepétől ugrásszerűen nőtt tovább), hogy az egész épületet az ovisok vették birtokba. Akkortájt 17-es óvodaként hívták az intézményt. A mindennapi nevelőmunka során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a gyermekek zenei-hangszeres képességfejlesztése, ez lett aztán az óvoda egyik sajátossága is, beleépítve a profilba többek között az ORFF-módszert is (játékos foglalkozások, ritmusgyakorlatok elsősorban ütőhangszerekkel).

Hubacsekné Nagy Emília óvodapedagógusként volt jelen a kezdet óta ebben az óvodában, amelynek aztán 1992-ben a vezetője lett. Más feladatokat jelentett ez a mindennapokban, de szakmailag és programokban eseménydús időszak volt. 2004-ben hatalmas változás következett, az önkormányzat ugyanis arról határozott, hogy az akkor tizenhat helyi óvodát egy irányítás alá vonja, vezetésére pedig ugyancsak őt kérték fel. Mint mondta, ez volt az egyik legnehezebb időszaka, a szervezeti felépítés kialakítása, a szükséges dokumentációk elkészítése, aztán a tagóvodák közti egyensúly, a nyugodt mindennapi légkör kialakítása sok álmatlan éjszakát okozott. Idővel sikerült a teljes harmonizáció, mindegyik intézmény megőrizte hagyományait, nevelési programját, és segítették egymást. Ebben a felállásban működik az óvodai rendszer most is, a központ a Dunaújvárosi Óvoda, s alá tartozik a tizenkét tagintézmény. Az egykori vezető zárásként hozzátette, élete legfontosabb, legszebb időszaka volt 1973 és 2015 között, amelyben a gyermekek szeretete minden nehézséget felülírt.

A ’90-es években érkezett városunkba óvodapedagógusként Gyenes Józsefné. Az akkori vezetője javasolta, hogy a vidéki, falusi óvoda után dolgozzon a 17-es óvodában, hogy lássa, mennyivel másabb tapasztalatokat szerezhet egy városi intézményben- így emlékezett vissza a kezdetekre a Gyenes Józsefné, aki 2015-ben vette át a Dunaújvárosi Óvoda vezetését. Mint azt az ünnepségen elmondta, néhány évvel ezelőtt korszerűsítették ezt az intézményt, amely a kívülállóknak a külsőségekben látszik meg, viszont belülről a dolgozói kollektíva szorgos kezei szépítik folyamatosan az épületet. Méltatta a munkatársak hozzáállását, elhivatottságát is. Többek közt arról szólt, hogy a Római Városrészi Tagóvoda az egyik legkeresettebb intézményük a szülők körében, a zenei nevelés tekintetében pedig előminősített referenciaintézményként tartják számon. Bár a kevesebb óvodapedagógus miatt sok szervezést igényel a napi operatív munka, a kollégák magasan képzettek, minden programon részt vesznek, és rendszeresen várják saját meseelőadásaikra a többi intézmény csoportjait is.

Kissné Ividics Titanilla köszöntőjében hangsúlyozta, mindennapi munkájukat úgy kívánják végezni, hogy a múlt alapköveire építkezve, a jelenkor kihívásainak megfelelve, egy biztos jövőképet adhassanak tovább.

A beszédek után a Római tagóvoda nevelőtestülete egy zenés műsorral szolgált, majd a vendégeket a születésnapokhoz híven, tortával kínálták.