– Ellentmondásos, s kiszámíthatatlan világot élünk. Milyen ez az új helyzet a nők szemével? – kérdeztük Novák Katalint.

– Háború van, s ez felülír szinte mindent – mondta a köztársasági elnök. – Bő egy évvel ezelőtt senki nem számított rá, hogy a szomszédunkban dörögnek majd a fegyverek, emberek halnak meg, köztük kárpátaljaiak is. Nekünk ki kell maradnunk ebből a háborúból, s ezért mindent megteszünk. Így gondolja ezt az ország vezetése, és így gondolják a magyar emberek. Mi nem fogjuk a magyar édesanyák, édesapák gyermekeit, a nagyanyáink, nagyapáink unokáit a frontra küldeni. Békét akarunk, azért is, mert nagyon közel kerültünk egy világháború küszöbéhez. Emellett még itt van számos kihívás, fenyegetés: a tömeges bevándorlásra, a világjárványokra, s azokra a gazdasági nehézségekre gondolok, amelyek gondot okoznak az energiaellátásban, s folyamatosan emelik az árakat. Aggódni kell az egészségért, a családtagokért, s az értékeinkért is, amelyeket némelyek megkérdőjeleznek, gondoljunk csak a családra, a nemzeti kultúránkra, a kereszténységünkre, az identitásunkra.

– Mi többet tudnak tenni most ebben a helyzetben a hölgyek, akiknek a legnagyobb nehézségek idején is van egy-egy jó megérzésük?

– Semmiképpen nem állítanám szembe a nőket és a férfiakat, hiszen mi együtt vagyunk képesek arra, hogy megoldjuk a nehéz helyzeteket. Igaz, hogy mi, nők valóban másként nézzük és másként is látjuk a világot! S talán másként is érezzük! Látunk olyan lehetőségeket is, amelyek egy férfi számára nem nyilvánvalóak. A megoldásaink is gyakran mások. A konfliktusok kezelésében számos női tapasztalat hasznos lehet. Mondják, hogy két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Ahogy Teréz anya fogalmazott: a béke egy mosollyal kezdődik! Ha bizalommal, megértéssel tekintünk a másikra, könnyebb megtalálni a közös hangot, a közös utat. Ha figyelünk a másikra, az közelebb vihet nemcsak a megértéshez, hanem a megoldáshoz is. S ha pedig egy nő édesanya is, akkor a családban nap mint nap egyeztet, szervez, összehangol, megoldást keres, reagál a váratlan dolgokra. Szóval néha kézbe kell vennünk a dolgokat! Mi, nők annyi erőt kaptunk az Úristentől, hogy elbírjunk a feladatokkal.

– Sokat jár külföldre. Milyen tapasztalatokat szerzett, amelyeket itthon is tud hasznosítani?

– Azért megyek külföldre, mert azt szeretném, ha a Magyarországról alkotott kép közelebb kerülne a valósághoz. Nem javítani szeretném tehát a Magyarország-képet, hanem reálisabbá, hitelesebbé tenni. Szeretném kinyitni jelképesen is azokat az ajtókat, amelyek eddig valamilyen oknál fogva – akár időlegesen – be voltak csukva. Szóval belekezdtem egy „ajtónyitogató” misszióba!

– Mit tapasztal?

– Azt, hogy a magyarokat döntő többségében mély tisztelet övezi. Ha valaki vállalja az identitását, és határozottan, de bölcsen képviseli nemzeti érdekeit, akkor ki tudja vívni mások tiszteletét. Nem hiszem, hogy az erős nemzeti önazonosság, érdekképviselet bármikor hátrányára lehet egy nemzetnek. Sőt! Éppen erre van szükség. A magyarok ráadásul tudnak és akarnak is másoktól tanulni, de csak abban, amiben érdemes.

– Miben például?

– Egy olyan példát mondok, ami a somogyi látogatásomhoz is kapcsolódik. Sok helyen virágoznak a többgenerációs, akár száz, kétszáz évvel ezelőtt alapított családi vállalkozások, ahol az apák a fiaiknak vagy lányaiknak adják tovább a stafétabotot. A kaposvári Kometa húsüzem története hasonló, a szülők átadják a gyermekeiknek a tudást és a tapasztalatot. Nálunk ezt az egész családi gazdasági rendszert derékba törte a kommunizmus, ezért nem könnyű visszakapaszkodni, de nem is lehetetlen. Van már sok jó példa, folyamatosan fejlődnek a magyar családi vállalkozások. Ebben is inspirálódunk másoktól.

– Somogyot sokszor a Balatonnal azonosítják, amit persze mi nem bánunk, ám Somogy­ország a nevében hordozva is több annál… Járt a Balatontól a Dráváig. A sok szépség mellett mit látott nálunk fejlesztendőnek?

– Szeretem Somogyországot, az elnevezés is mutatja a benne rejlő gazdagságot. Itt szinte minden van, csodás természeti adottságok, ugyanakkor eltérő fejlettségű területek, sokféle, tehetséges ember, évezredes kulturális örökség, kincsek, őrzött és továbbfejlesztett hagyományok. Az infrastrukturális elmaradottság bizonyos területeken persze komoly kihívás, mert aki kimarad, az lemarad. Az a település, amely nem vagy nehezen közelíthető meg, ott nehezebb az élet is. Ha nincs munkahely, kevés az esély a felzárkózásra. Határ menti vármegyéről lévén szó, ahol a viszonylagos elmaradottság komoly gazdasági hátrány a szomszédokkal való együttműködésben is. Éppen ezért a sok közül az infrastrukturális fejlesztéseket tartom elsősorban fontosnak. Ahogy fontos feladat a jelentős szegény réteg, a roma kisebbség felemelése is. A legkisebb településen élőknek is hozzá kell jutniuk a megfelelő oktatáshoz, neveléshez. Érzékeltem a fejlődést az infrastruktúrában, az oktatásban is, de látunk még fehér foltokat. Örülök, hogy sikeres és eredményes a közfoglalkoztatás, ám a segély helyett munka elvének érvényesülése akkor teljesül majd igazán, ha ez piaci körülmények között, piaci bérekért történik. A munkán alapuló tisztes megélhetés a családok számára itt is kiemelten fontos. A cél, hogy a somogyi családok is minél jobban élhessenek, függetlenül, attól, hogy a vármegye mely részén élnek.

– Talán furcsa, de mégis megkérdezem: hogyan készül a naptára? Ezzel a vitalitással, akarattal, tervekkel, családdal, barátokkal, elfoglaltságokkal, hogy megy ez?

– Van még négy évem köztársasági elnökként! Úgy igyekszem élni az életemet, hogy minden napnak meglegyen az értelme. A munkában párhuzamosan kell megfelelni a külföldi kötelezettségeknek és a hazai elvárásoknak. Van külföldi elfoglaltságom jócskán, s ott kell lennem azok között is, akikhez valójában tartozom. A magyar emberek között érzem otthon magam. Ezért is volt számomra ennyire értékes ez a két nap, mert sűrű volt nagyon a program, sok helyre eljutottam, sok emberrel találkoztam, de még így is mennyi értékre nem jutott idő! A találkozások, visszajelzések erőt adnak, feltöltenek. Jó látni, hogy a somogyiak is tudják, érzik: az ő elnökük is vagyok. A naptár? Igyekszem minden olyanra időt találni, ami fontos. Ha nem érzem egy-egy protokolláris felkérés valódi súlyát, azt nem vállalom.

– A családot több szempontból, többször is említette. Mennyiben változott az ön helyzete a saját családjában? Látunk egészen ügyes megoldásokat: közös kirándulások, vagy például közös anya–fiú program a spanyol fociszentélyben, az El Clásicón…

– Hálás vagyok az Úristennek, hogy az életemből hat évet otthon lehettem a gyermekeinkkel. Ez olyan stabil alapot ad, amire most nagyon jó építkezni. A gyermekeink nagyok, 15, 17, 19 évesek, ezért is gondolom azt, jókor ért utol ez a feladat. Ők már nem igénylik azt a napi szintű gondoskodást, amit egy kisgyermek igényel az édesanyjától. Ugyanakkor értő módon követik, ami történik körülöttük. Úgy érzem, nyitott, Magyarországot szerető emberekké tudnak válni azon keresztül is, amit az én munkámból látnak és tapasztalnak. Számomra megkérdőjelezhetetlenül első helyen áll a család, hiszen a legfőbb helyem a családomban van. Nem számukra kell kiszakítanom időt, hanem tőlük kell kérnem a többi elfoglaltságomhoz!

– Mi ennek a hitvallásnak a kovásza? A hitvallása, az elkötelezettsége, a főztje?

– Mindazt, ami vagyok, örökségül kaptam! A szüleimnek, a nagyszüleimnek köszönhetem! A családközpontúságot is. Végtelenül hálás vagyok érte. Ezt igyekszem továbbadni. S van egy „főkovász”, aki felettünk áll, hitem szerint az Úristen. Ő tartja össze a családunkat, a nagyobb közösségünket, a nemzetünket is. Azt is, aki hisz benne, s azt is, aki nem! Én hiszek az Úristen gondoskodásában és szeretetében!



Bátorították és erősítették egymást a polgármester asszonyokkal Böhönyén – Több mint 50 hölgypolgármester van a vármegyében, ez komoly erőforrás – mondta Novák Katalin Böhönyén, ahol Zsoldos Márta Piroska polgármester szervezte meg a női polgármesterek találkozóját. – A nők ott vannak a második vonalban, s kiváló munkát végeznek. Most jó volt első vonalban lévő hölgyekkel találkozni, akik a településükön nemcsak bizalmat kaptak, hanem maradandó értéket is teremtenek. Bátorítottuk, erősítettük egymást! Magyarországon nincs lehetetlen a nők számára sem! A polgármester asszonyok azt mondták, nekik is biztatás, hogy most először nő áll az ország élén. Beszéltünk arról, ki hogyan képes egyszerre helytállni a családjában és a munkájában. Ez minden dolgozó anya, nagymama számára nagy kihívás.