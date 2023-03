Mintha 10 év időtávlatában lennénk, pedig még csak 3 év telt el azóta, hogy 2020. március 11-én a WHO globális világjárvánnyá nyilvánította a Covidot. Néhány nappal ezután fenekestül felfordult az életünk. Egész generációk számára addig ismeretlen korlátozásokkal néztünk szembe, a társadalom több részre szakadt olyan ismérvek mentén, mint a maszkviselés vagy az oltások szükségszerűsége.

Három év alatt annyi minden történt velünk, hogy az tényleg egy évtizedre is sok lett volna. Megváltoztak a globális ellátási láncok, sokan életük során talán először szembesültek azzal, hogy bizonyos termékek hiánycikké váltak, megismertük a home office-t. Kiderült, hogy az eleinte kényelmesnek tűnő távoktatás a hatékonyság szempontjából egy halom hátránnyal járt, és fény derült arra is, hogy az ország lakosságának a fele képes arra, hogy házi pékként funkcionáljon.

Olyan sok változáshoz kellett az embereknek alkalmazkodnia a 2020-óta eltelt röpke időszakban, hogy eljutottunk oda, már semmin sem lepődünk meg. Ha nehezen és fogcsikorgatva is, de emberek tömegei kénytelenek alkalmazkodni az energiaválság vagy az elszabadult infláció következményeihez, és ki tudja, még mi vár ránk. Akadnak, akiket a 3 éve beütött Covid elnyúló egészségügyi problémákkal súlyt, de a hosszan tartó hatások az egyénen túl a társadalmon is megmutatkoznak. A változó világ részeként mintha homályosabbá váltak volna olyan, korábban hétköznapi erényeink, mint az optimista előrelátás képessége vagy a bizalom. Pedig, ha valamikor, akkor manapság igazán szükség lenne ezekre az értékekre, amiket egy olyan vírus emésztett fel, amiről mást mond a tudós, és mást az FBI. Talán nincs is mit csodálkozni azon, hogy oda a bizalom.