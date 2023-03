– A Venyimi út mindkét oldaláról utcák nyílnak, összesen öt. Egyértelműen látszik, hogy ez a terület településünk új lakórésze, de a vérkeringés beindításához szükséges a biztonságos közlekedés. Azonban gyalogosan egyenesen életveszélyes a forgalmas Venyimi út szélén haladni.

A járdaépítéssel tehát az a célunk, hogy az ott élő családok, anyukák gyermekeikkel a városközpontban lévő intézményekhez – mint az óvoda, iskola, vagy szükség esetén orvos, esetleg gyógyszertár – vezető utat akár autó nélkül is megtehessék.

Így egy járda a sportcsarnoktól indul, valamint az új házaktól a gyógyszertárig fog tartani a másik. Egy helyen lesz átvezetés is, ide terveztek a szakemberek gyalog­átkelőhelyet, avagy zebrát. Sőt a megvilágítás lehetőségét is megvizsgáltuk, és úgy döntöttünk, hogy még az idén ki is fogjuk építtetni a járdához a közvilágítást is.

– Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy válaszoljak azokra a lakossági bejelentésekre, amelyek a Venyimi út forgalmának lassítását fekvőrendőr kihelyezésében látják, és ezt szorgalmazzák az önkormányzatnál. Bár én is úgy látom, hogy nagyon sokan hajtanak ezen az úton is veszélyesen gyorsan, de a szakvélemények szerint gyűjtő útra, mint amilyen egyértelműen a Ve­nyi­mi út is, nem lehet megoldás a fekvőrendőr, oda nem lehet kihelyezni. Hiszen itt elhalad például busz is, vagy a településre érkező mentő is. A forgalmas út veszélyei ellen tehát a biztonságos járdán való közlekedést kínáljuk a lakosságnak. Az építéshez szükséges forrást a Fejér Vármegyei Önkormányzat biztosította a településnek. A beruházás várható befejezési ideje 2023. május 29-e lesz.

Jó hír, hogy a járdaépítéssel terveink szerint nem fogunk májusban megállni. Mert már tervezés alatt van a Tóth Árpád utcánál is a járda, amelyhez terveink szerint kerékpár utat is építeni fogunk – mondta el Schrick István, Rácalmás város polgármestere.