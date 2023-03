Paks II. volt a téma, ennek kapcsán beszéltek a fórum résztvevői hétfőn kora este Szekszárdon, a városháza dísztermében. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvényén három szakember részletezte, különféle szempontok szerint, hogy ez az évszázad legnagyobb hazai beruházásaként is említhető projekt milyen hatással lesz a településekre, a környezetre, a gazdaságra.

Rákóczi Péter, a Paks II. kommunikációs igazgatója elmondta, a hazai energiaellátás biztonságának növelése szempontjából elengedhetetlenül fontos új blokkok építéséhez több mint kilencszáz engedélyt már megkaptak. Megemlítette, ennek alapját 400 ezer oldalnyi terv, számítás képezi, amelyek, ha ezeket nem számítógépek memóriái tartalmaznák, hanem hagyományos papírlapok, egymásra rakva negyven méter magas tornyot alkotnának.

Litkei Máté János, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója azt emelte ki, hogy legkevésbé a nukleáris energia szennyezi a környezetet, és megemlítette, hogy már az Európa Unió is felvette a zöldenergiák közé. Beszélt arról is, hogy a nagy ütemben gyarapodó naperőműparkok termelése a napokban már néhány percig több áramot adott, mint a ma működő négy paksi blokk teljesítménye, de hazánkban maximum évi kétezer órán át süt a nap, ám egy esztendő nyolc és félezer óra. Paks pedig folyamatosan ad áramot.

Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának vezetője az építkezés és a majdani működés gazdasági hatásairól beszélt, arról, hogy abból mit profitálhatnak a környező települések, így Szekszárd is. Fellendülést hozhat, mondta, de ehhez erre fel kell készülni. Az építkezés során időszakosan megnő a kereslet lakások, munkavállalók, alvállalkozók iránt, fejlődni fog az infrastruktúra, ennek látható jele az épülő Paks–Kalocsa híd, de meg kell alapozni a későbbi éveket, hogy a fejlődés tartós maradjon.

