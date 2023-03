A helyszínen dr. Molnár Krisztián, Fejér Vármegye Közgyűlési elnöke, dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere és Molnár István, a Magyar Közút Fejér Vármegyei Igazgatóságának igazgatója tartott sajtótájékoztatót, a kivitelező céget Takács Zoltán építésvezető képviselte.

A munkaterületet március 20-án adták át a kivitelező cégnek, amely közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a kivitelezési munkák megvalósítását, mondta el a helyszínen Molnár István, a Magyar Közút Fejér Vármegyei Igazgatóságának igazgatója. Az elmúlt évtizedekben az útburkolat elhasználódott, jelenleg a burkolat repedezett, nyomvályús, kátyús, több rövid szakaszon már teljes szélességű javítás is készült. Pusztaszabolcs vasútállomás és az Iváncsa Ipari Park közötti útszakaszon a jövőben várható forgalom alapján pályaszerkezet megerősítés szükséges, így két új aszfaltréteg épül a szakaszon 11 cm vastagságban. A felújítás a forgalom fenntartása mellett szakaszos félpályás lezárással, jelzőőrös irányítással valósul meg. A kivitelezésre 100 nap áll rendelkezésre, így a befejezési határidő június 28-a, ezt követően még 30 nap áll majd rendelkezésre a műszaki átadás-átvételi folyamat lebonyolítására.

Kormányzati forrásból

Dr. Molnár Krisztián elmondta, nem túlzás azt mondani, régen várt fejlesztés az, ami itt megvalósul. A több, mint 40 éve épült út felújítása az iváncsai és a pusztaszabolcsi helyi közösségei jogos igényeit is kielégíti. Ennek hasznát és a biztonságos közlekedés kialakítását rajtuk kívül a besnyőiek és a beloiannisziak is élvezni fogják. Mindenképpen nagyon fontos ennek az útfejlesztésnek a megvalósítása. Az elnök kiemelte, hogy a közlekedés biztonsága a legfontosabb számukra, ezeknek a feltételeknek ez az út miden szempontból meg fog felelni. Az 5,3 kilométeres útszakasz 824 millió forintba kerül, amelynek fedezete hazai forrás. Az elnök kitért arra is, hogy Iváncsa most már kezd divatossá válni, nem a helyiek, hanem az országos „katasztrófa turisták” számára, legyenek azok politikusok, akik a folyamatban lévő nagyberuházásokat, ahol tudják támadják. Őket „hivatásos bajkeverőknek” tartja. Ez az útfejlesztés is azért valósulhat meg, mert Iváncsán ez a nagy fejlesztés, az akkumulátor gyár építése folyamatban van. Ez annak a kiegészítő fejlesztése, amit újabb infrastruktúra fejlesztések fognak követni.

Nehéz időszakban sikerült forrást biztosítani

Dr. Mészáros Lajos, a terület országgyűlési képviselőjeként mindig örül annak, ha egy ilyen fejlesztés megvalósulhat, amire ebben a nehéz időszakban is sikerül hazai, jelesül kormányzati forrást biztosítani. A képviselő kitért arra is, hogy ez az út szakasza annak az útnak, amely a mi térségünket összeköti a Velence tavi rekreációs régióval, így ebből a szempontból is fontos, hogy megújul ez az út, megerősítve a biztonságos közlekedés fontosságát.

Megvalósuló lakossági igények

Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere úgy fogalmazott, hogy nála egy ilyen fejlesztésnél az első szó a köszöneté. Megköszönve a jelenlévők segítségének, közreműködésének azt, hogy ez a negyven éve épült – elhasználódott – útszakasz végre megújulhat. Emlékeztetett arra, hogy ez nem csak az iváncsaiaknak fontos, hanem a környező települések mellett tágabb értelemben az M6-os autópályát erre elérni kívánó autósok, adott esetben többezer ember kényelmét és biztonságos közlekedését is lehetővé teszi. Ez a fejlesztés neki már régóta szívügye, amely elkészülte után valós lakossági igényeket fog kielégíteni.