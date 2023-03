Idén a venyimi Kossuth Lajos Általános Iskola és a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium két pedagógusa összefogott, és figyelemfelhívó akciót szerveztek, amelyhez a diákság mellett csatlakoztak a szülők és a nagyvenyimi önkormányzat is.

A földi élet biológiai sokszínűsége lenyűgöző, megóvása fontos feladat. Mert a biodiverzitás tiszta levegővel, friss vízzel, jó minőségű talajjal lát el bennünket, és biztosítja a haszonnövények beporzását, támogatja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és az ahhoz való alkalmazkodást, és hozzájárul a természeti veszélyek hatásainak csökkentéséhez.

Különleges és érdekes foglalkozásokat tartottak Fotók: Laczkó Izabella

Hanyatlása tehát alapvető következményekkel jár a társadalomra, a gazdaságra és az emberi egészségre nézve. Az iskola nevelő hatásának óriási szerepe van a környezettudatosabb mindennapok kialakításában. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A nagyvenyimi iskolában ez igazán jól működik, március elején egy egész hetes rendezvénysorozatot szenteltek a témának.

A venyimi diákok megvizsgálták a fatörzs metszetét is

– Ahogy mondani szokás, mi mindent is gyűjtünk az iskolában. Így a használt főzőolajat, papírt, kupakokat, elemeket is. Már az osztályomba járó kis elsősök is általában kulacsban hozzák otthonról az innivalójukat. A termünkben van direkt erre a célra kialakított külön kulacstartónk, ahogy ökozsebkendő-tartó is. Egy anyuka jóvoltából nálunk mindenki ökoszalvétát használhat. Sőt, a tízórai maradékai sem a kukába kerülnek, hanem a komposztálóba. Természetesen ez nemcsak a legkisebbeknél működik így, hanem az egész iskolában ez a vezető szemléletmód. Még egy ökoőrjárat is szerveződött a témában működő klub tagjaiból, akik vállalják, hogy rendszeresen ellenőrzik, hogy tényleg ne maradjon égve villany, vagy legyen a termekben szellőztetés és az ételmaradék is a komposztálóba kerüljön. Természetesen nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is csatlakoznak a törekvéseinkhez. Sokan készítettek a speciális hét alkalmából otthon is rovarhotelt, darázsgarázst, vagy ültettek otthon is virágmagokat üdítős- és tejesdobozokba – mondta el Lóki-Takács Brigitta tanító.

Játékosan tanultak arról, milyen fontos szerepük van a méheknek

– Fontos, hogy semmi nem történik kötelező jelleggel. Hisz mindenkinek érdeke a biológiai sokszínűség megőrzése. Azt hiszem, mégis sikeresek vagyunk, hiszen több fotót is kaptam arról, hogy a beteg gyerekek akciónkat támogatva még az orvoshoz is sárgába mentek. Hiszen az egy hétig tartó rendezvényünk csúcspontján, pénteken arra kértük a diákokat, hogy mindenki sárgában érkezzen.

– A gimnáziumban is több programmal készültek Simonné Baranyai Anna jóvoltából. Délután azonban a két iskola tanulói közösen ültettek virágokat és telepítettek közösen rovarhoteleket Nagyvenyimen a helyi önkormányzat, valamint a Mirage Virágbolt támogatásával – számolt be lapunknak Császár Mónika szervező.