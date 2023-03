Verebes József legendás futballtréner örökbecsűje jutott eszembe pénteken hajnalban, amikor kaparó, gyulladt torokkal ébredtem. „Mindig is tudtam, hogy valaki egyszer beleszalad a késbe...” – hangzott a Mágus lényeglátó megállapítása, és most ez a bizonyos valaki jómagam lettem. Fölényesen abba a kényelmes vágyálomba ringattam magam az elmúlt hónapokban, hogy egy-két apróbb náthát leszámítva simán átvészelem a hideg hónapokat. Mit nekem vírusok, influenza stb... – rajtam aztán nem fog semmi. A családtagokat is egészségtudatos intelmek sorával láttam el, most pedig leghűbb társam lett a százdarabos papír zsebkendős pakk.