Csillagászati szempontból a tavaszi nap-éj egyenlőség idején kezdődik a tavasz, amikor a Napkorong az Egyenlítő felett delel. Idén ez az időpont március 20-ra esik. Itt az ideje hát, hogy végleg búcsút mondjunk a rideg, sokszor szürke hónapoknak.

A dunaújvárosi piacon számos csodaszép tavaszüdvözlő virág közül válogathatnak a kreatív kertészkedők. Kis műanyag cserépben 240 és 280 forint között kínálják az árusok az árvácskákat. E strapabíró kis növény, amely az ibolyafélék családjába tartozik, igazán meghálálja a féltő gondoskodást, és hosszú hónapokon át, egészen a meleg nyári napokig a kert, az erkély dísze lehet. A hazánkban őshonos primula, ismertebb magyar nevén kankalin egy gyönyörű évelő és tavasszal virágzó növény, darabjáért 600 forintot kérnek a standoknál. Bőséges a kínálat továbbá jácintból (500–800 forint) és tulipánból is (500–900 Ft) és már kapható a húsvét hírnöke, a barka (500 Ft). Illatos évelős szegfűk között is válogathatunk – darabját 850 forintért adják a termelők.

Bár még nem kezdődött el a húsvéti bevásárlás időszaka, a pénztárcánk miatt is érdemes egy kicsit előre tekinteni.

A sonka kilóját a legtöbb helyen 4200–4600 forint között kínálják, szintén 4000 forint felett kaphatunk ízletes füstölt kolbászt és 4500 forint felett vastag szalámit. A finom házi sütnivaló kolbászt 3000-ért, míg a hurkát 2000–2500 forint ellenében tehetjük kosarunkba. Egyre elérhetőbb árban kapható örömünkre a zsenge újhagyma, csomagját 150 és 300 forint között kínálják. Almafronton a helyzet változatlan az utóbbi hetek átlagáraihoz képest, kilónként 400 és 650 forintért juthatunk hozzá ezen egészséges gyümölcshöz. Számos vitamin és ásványi anyag van a céklában is, érdemes hát rendszeresen fogyasztanunk így tavasz elején is, kilóként 450–550 forintért juthatunk hozzá a helyi piacon.