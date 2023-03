Másodfokú, narancs meteorológiai riasztás van érvényben Fejér vármegyében, ami azt jelenti, hogy akár a 90 kilométerperórát is meghaladhatják a legerősebb széllökések. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn napközben egyre nagyobb területen feltámad az északnyugati szél, a déli óráktól a Dunántúlon, a főváros térségében és a Duna-Tisza közén (Pest és Bács-Kiskun térsége), majd késő délutántól már északkeleten is (Zempléni-hegység, Bodrogköz, Nyírség, Hajdúság) viharos, általában 70-90 km/h, de időnként akár 90 km/h-t meghaladó, egy-egy helyen a 100 km/h-t is elérő erősen viharos széllökésekre kell számítani. Az esti, éjszakai órákban ideiglenesen kissé csillapodik a légmozgás.

Ha kidőlt fáról vagy egyéb viharkárokról van fotója, kérjük küldje a [email protected] e-mail címre. A cikket folyamatosan frissítjük.

Dunaújvárosban, a Batsányi 39. előtt is kidőlt egy fa Fotó: P. Mester Anikó

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő