Hagyomány a településen, hogy minden évben a templomosi temetőben tartja Baracs önkormányzata a március 15-ei ünnepi rendezvényt. A programban először a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak műsorát láthattuk, majd Várai Róbert ismertetett néhány helyi vonatkozású szemelvényt Horváth Béla „Hol már sírjaink sem domborulnak” című könyvéből. Baracs polgármestere még az ünnepség előtt elmondta:

– 1848-ban a magyar emberek a szabadságukért harcoltak. Ez a törekvés folyamatos. A magyarság szabadságszerető nép, mindig képes küzdeni az önállóság megszerzéséért. Úgy gondolom, Európában most megint az a helyzet van, amikor meg kell mutatnunk, mi is az a szabadság. Nagyon nagy kérdés, az utókornak miként tudjuk átörökíteni ezt a szabadságvágyat? Ezért is örülök, hogy itt vannak a diákjaink, megnézhetjük, milyen lelkesen készültek az ünnepre. Ők pedig látják, hogy a felnőttek miként emlékeznek meg és hogyan helyezik el a koszorúkat. Ez egy reménysugár, mert gyerekeinkkel együtt ünnepelhetünk.

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 5. osztályosai adtak műsort