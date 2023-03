Történelem István apját, Könyves Kálmánt a magyar történetírás az egyik legnagyobb Árpád-házi uralkodók között tartja számon. Az Árpád-ház a honfoglaló magyar törzsszövetség vezéréről elnevezett dinasztia. Árpád fejedelem leszármazottainak uralkodása idején került sor a magyar királyság megalapítására. Könyves Kálmán törvényei, egyházi reformjai, valamint Horvátország meghódítása tartós eredményei közé sorolhatók, így fia, István úgy ülhetett a trónra, hogy minden oldalról biztosítva volt. II. István uralkodása ennek ellenére konfliktusokkal volt teli. Először elveszítette Dalmáciát, a cseh és az orosz fejedelemségekkel szembeni hadviselése sem volt sikeres, viszont a Bizánc elleni háborúban győzelmet aratott. Életét a trónörökös hiánya is megnehezítette, így kerülhetett halála után II. Béla fejére a korona. Későbbi megítélése ezért eléggé vegyes, pedig uralkodása összességében sikeresnek mondható, amit királyként a korszak körülményeihez közepette elérhetett, azt nagyjából el is érte.

Vízkelety Béla grafikája (Magyar vezérek és királyok arcképcsarnoka) Fotó: Digitális képarchívum

Kamaszként király

Annyit tudni, hogy születési helye Székesfehérvár, időpontja pedig 1101. Magyarország és Horvátország királyaként 1116 és 1131 között uralkodott, apja Könyves Kálmán magyar király, anyja pedig Kálmán első felesége, Felícia királyné, szicíliai normann hercegnő volt. István neveltetéséről sincsenek pontos adatok, semmi sem utal arra, hogy örökölte volna apja magas szintű műveltségét, azt sem tudni, hogy milyen oktatásban részesült. A Képes Krónika némi ellenszenvvel kezelve személyét, tehetségtelen, fékezhetetlen jelleműnek tartotta, talán ezzel is magyarázható, hogy Istvánt sokan kiszámíthatatlannak tartották. A koronázásakor tizenöt év körüli kamasz volt, ám ifjabb királlyá már tizenegy évvel korábban megkoronázták. Erre válaszul a trónkövetelő Álmos herceg először a német császárhoz, majd a lengyel fejedelemhez fordult. Ezek a puccskísérletek sikertelenek voltak, ezért Kálmán 1115-ben megvakíttatta Álmost a fiával, Bélával együtt, így 1116-ban velük már nem kellett ellenlábasként számolnia II. Istvánnak. A belpolitikai környezet tehát így kedvezően alakult István számára, de ez nem mondható el a külpolitikáról. Könyves Kálmán 1116. február 3-án történt halála után néhány nappal Lőrinc esztergomi érsek Székesfehérváron királlyá koronázta Istvánt.

A külpolitikai nehézségek

Már István uralkodásának első hónapjaiban visszaszerezte a hatalmat Velence a Dalmát területek felett. A velenceiek 1116. június 29-én Zára (ma Zadar, horvát tengerparti város) mellett vereséget mértek a Kledin bán vezette magyar hadakra, Spalatóból (ma Split, szintén tengerparti horvát város) pedig a város polgárai űzték ki a magyarokat, így egész Dalmácia a dózse kezére került. A Velencei Köztársaság legmagasabb rangú, élethossziglan választott állami tisztségviselője volt a dózse, ha külföldi delegációk érkeztek, velük szemben független hercegi rangot viselt. A dózse az olasz doge szó magyarosodott változata, a latin dux szóból alakult ki, amelynek jelentése vezér, vezető. A Német-római Birodalomban pedig V. Henrik volt hatalmon, aki támogatta Álmos herceget, már csak azért is, mert a magyar uralkodó apjához hasonlóan a pápa oldalán állt a kettőjük közötti harcban. A magyar–cseh viszony pedig 1108-ban romlott meg, mert az akkori cseh herceg részt vett V. Henrik hadjáratában. II. István és I. Vladisláv cseh fejedelem a magyar–morva határon az Olsava folyónál kezdte meg béketárgyalásait, amikre mindkét uralkodó nagy sereggel vonult fel. Az eseményekről a cseh és a magyar forrás ellentétesen számolt be, egy biztos, a nagy bizalmatlanság miatt nem jött létre egyezség, sőt 1116. május 13-án véres csata is kialakult, amelyben II. István serege vereséget szenvedett. Ez volt az első komolyabb külpolitikai kudarc a magyar király életében, a magyar–cseh viszony ezért továbbra is ellenséges maradt. Majd II. István sorra fogadta be a később kitörő cseh trónharcok menekültjeit, ami nem javított a helyzeten. Amikor a pápaság és a császári küzdelmek véget értek, az jó hatással volt a magyar külpolitikára, mert módot adott arra, hogy Magyarország egyformán jó kapcsolatot tartson mindkét hatalommal. Ezután István 1126 őszén személyesen találkozott I. Szobeszláv cseh fejedelemmel, és rendezték a két ország viszonyát, aminek köszönhetően a magyar–cseh viszony ezután több évtizedig jó volt. 1126-ban a salzburgi érsek közvetítésével létrejött a magyar–osztrák megbékélés is, viszont a nyugati megbékéléssel szinte egy időben egyre jobban kiéleződtek a magyar–bizánci ellentétek.

Konfliktusok és háborúk

István apja külpolitikáját követte abban is, hogy 1123-ban beavatkozott az orosz fejedelmek belviszályába, az egyesítésre törekvő Vlagyimir Monomah nagyfejedelemmel szemben a magyar uralkodó Jaroszláv fejedelmet támogatta. István seregei élén meg is érkezett az orosz helyszínre, amikor Jaroszláv váratlanul meghalt. István ennek ellenére folytatni akarta a harcot, de fő emberei úgy döntöttek, hogy nem küzdenek tovább, és ha az uralkodó nem vonul vissza, ők hazatérnek, majd új királyt választanak. István így kénytelen volt meghátrálni.

Bizánc és a Magyar Királyság kapcsolatai 1116-ban romlottak meg, amikor a bizánci uralkodó a dalmáciai háborúban Velencét támogatta. A nézeteltérést még csak fokozta, hogy Álmos herceget (István apjának testvérét) II. János bizánci császár befogadta. Álmos ott felvette a Konsztantinosz nevet. István arra számított, hogy Álmos bizánci hadak élén fog királyságára törni, és mindenképpen el akarta érni, hogy őt kiutasítsák a görög területről. A tárgyalások nem vezettek eredményre, így 1127-ben kitört a magyar–bizánci háború, amely két évig tartott. A cél itt nem a területszerzés volt, hanem egymás területének feldúlásával próbálták a harcoló felek akaratukat a másikra rákényszeríteni. István – mivel nem volt gyermeke – örökösévé tette Sault, nővére fiát, majd lerombolta Belgrádot és Szófiát, s egészen a mai Plovdivig mélyen behatolt Bizánc területére. Közben Bizáncban elhunyt Álmos, de a harcok tovább folytatódtak. A bizánci császár csapatai visszaszorították a magyar hadakat, majd feldúlták és kifosztották a Szerémséget, azután visszavonultak. 1128 végén István szövetséget kötött a Bizánc ellen függetlenségi harcot kezdő szerbek fejedelmével, I. Urossal. Bizánc ugyan leverte a szerb felkelést, de az időközben megjelenő cseh és magyar csapatok túlereje ellen már nem vette fel a harcot. A háború így 1129 végén békekötéssel zárult.

Utolsó évei, s korai halála

Még folyt a magyar–bizánci háború, amikor az István uralkodásával elégedetlen főemberek, a források szerint Bors ispán és Iván személyében ellenkirályokat választottak. A király hívei segítségével kegyetlenül leverte a lázadást. A II. Istvánról szóló krónikákból kitűnik, ő az első uralkodó, akinek az életében rendkívül komoly szerepet játszottak a magyar előkelők különböző csoportjai.

Kibékült unokaöccsével, a megvakított Bélával, akinek királyi rokonhoz méltó ellátást biztosított, s a szerbekkel kötött szövetség jegyében feleségül kérte számára I. Uros leányát, Ilonát. Nem tudni, hogy Bélát örökösévé tette volna, hiszen kinevezett trónörököse Saul herceg volt. A krónikák szerint István csak arra számított, hogy megrendült hatalmát Béla híveinek megnyerésével újra megszilárdíthatja. Ez sikerült is, mert uralmát többé nem veszélyeztette lázadás, de mozgalmas életvitele viszont kikezdte az egészségét. Mindössze harmincéves volt, amikor hosszú betegség után vérhasban meghalt.

