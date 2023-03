Ahogy arról már hírt adtunk, az önkormányzat a magas költségek miatt visszaállította a helyi buszközlekedési menetrendet a 2018-as állapotba, ami akkor 268 millió forintba került, idén ugyanaz 700 millió forint kiadást jelent a városnak az önkormányzat tájékoztatása szerint (számításaik alapján a 2021-ben bevezetett menetrend idén 1200 millió forintba kerülne).

A visszavett járatok miatt több panaszt és kérést fogalmazott meg az utazóközönség különböző platformokon. Az önkormányzat azt nyilatkozta, hogy lesz egyfajta finomhangolás, erről árajánlatokat is kértek a Volánbusz Zrt.-től. A legutóbbi közgyűlési döntés értelmében május 1-től néhány változás lép életbe. Ilyen az, hogy a 25-ös és a 29-es számú járatok közlekedését meghosszabbítják a Lánczos Kornél utcáig. A 2-es járatnak a munkanapokon 16.20-kor és 17.15-kor közlekedő járatát ugyancsak meghosszabbítják. A 25-ös járat munkanapokon érinteni fogja a Római városrészt is. Hosszabb vonalon fog közlekedni a 40-es járat is úgy, hogy nemcsak a Bagolyvárig, hanem a Tescónál lévő megállóig megy, a vásári napokon pedig érinti a Vasmű teret is. Lesz megint 13-as járat, amely a Szabadság úttól a Kertvároson át a Béke térig, onnan pedig visszavezet a Szabadság úti megállóig (munkanapokon 5.43–17.13 között, 30 percenként). Bevezetik a 24-es jelzésű járatot, amely a Rév út, Magyar út, Baracsi út, Béke tér, mozi, Liszt Ferenc kert, Magyar út, Rév útvonalon fog közlekedni, de ezeket az önkormányzat csak rendezvények alkalmával rendeli meg.

Az éves tanulói bérlet és az éves nyugdíjasbérlet árát a következő év január 5-ig 1200 forintban maximalizálták – erről sajtótájékoztatót is tartott Pintér Tamás polgármester. Bár ez a kedvezmény havi bontásban 100 forintot jelent, külön-külön nem lehet megváltani, csak egyben, vagyis a még hátralévő nyolc hónapra 800 forintért tudják megvásárolni a dunaújvárosi lakcímmel rendelkező nyugdíjasok és diákok. Ilyen kedvezményes lehetőség már működik például Székesfehérváron, ott nagy siker fogadta, azóta is népszerű.A helyi buszközlekedés az önkormányzat által megrendelt szolgáltatás, amely hosszú időre visszanézve mindig is veszteségesként működött. Évente készít elszámolást a közlekedési társaság az önkormányzat felé, a veszteséget pedig kiegyenlítik a költségvetésből. Hogy a most meghosszabbított vonalak, illetve a tanulói- és nyugdíjaskedvezmény mekkora pluszkiadást fognak jelenteni, mekkora összeggel terveznek, nem derül ki a napirend előterjesztésében.