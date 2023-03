Az esemény a polgármesteri köszöntővel kezdődött. A gálaműsor fellépői a Levendula Művészeti Iskola tassi telephelyének növendékei mellett Pataki Zsófia és Buzási Patrik duójának, valamint Magyari Virág eladását élvezhették.

A kitüntetettek méltatásából idézünk.

Sokan vettek részt a rangos városnapi gálán

Díszpolgár

Sokéves tevékeny, közösségi munkája elismeréseként Nagy Gábor részére a Dunaföldvár Város Dísz­polgára kitüntetést adományozták.

Nagy Gábor 1948. november 26-án született Dunaföldváron. Zöldség-gyümölcs ter­mesztő kertészként végzett. Képzettsége a szakirányban kiteljesedett a következő években. A kárpótlás idején magángazdálkodó lett. Évekig a zöldség, gyümölcs, szőlőter­mesztés és értékesítés mellett szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkozott. Később a szőlőter­mesztést és a borkészítést választotta. A sokféle egyéb tevékenysége mellett a városi nagy rendezvényeken mindig szívesen vállalta a szakács szerepét. A testvérvárosok találkozóin Dunaföldvárt képviselte Weikersheimben és az olaszországi Ossonában a magentai városközpontban is. Alapító tagja a Kertbarát Klubnak és a Szent Rókus Borlovagrendnek is.

Lesnyik Gábor sokat tett a város sportéletéért Fotó: Balogh Tamás

A város sportjáért

Lesnyik Gábort Dunaföldvár város sportéletében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Dunaföldvár Sportjáért kitüntetésben részesítették.

Lesnyik Gábor 1975-ben Dunaújvárosban született. A sporton belül először kézilabdával jegyezte el magát. A híres, Kolics János edzéseit is látogatta. A következő állomása már a Dunaföldvár FC volt, ott kötelezte el magát a labdarúgással, amely azóta is az élete része. 2008-ban már a Holler UFC-ben találjuk, ahol edzőként kapott munkát. Munkáját a gyermekeknek szenteli, a tűzbe menne értük. Lelkiismeretes és fáradhatatlan, tele van tervekkel és ambícióval. Tevékenysége látszik az évek során elért eredményeken, valamint a sportpályán végbement infrastrukturális fejlesztéseken is, amelyek megvalósításában mindig aktívan közreműködik. Hivatása egyben az élete, az egyesület pedig a második családja, amelyben fontos szerepet tölt be.

Helyi tehetségek léptek fel a kulturális műsorban Fotó: RG

A gyermekekért

Herpainé Tomon Adriennt aktív, lelkes munkája elismeréseként Dunaföldvár Gyermekeiért kitüntetésben részesítették.

Herpainé Tomon Adrienn 1987-ben született Dunaújvárosban. A Pécsi Tudományegyetemen informatikus-könyvtáros szakon végzett, majd mesterképzésen okleveles informatikusként végzett. Az elmúlt négy évben sikeresen vezeti a könyvtár gyermek- és ifjúsági részlegét. Részt vesz a nyári gyermektáboroztatások lebonyolításában. Szerencsésen alkalmazza az internetes felületeket a fiatalabb korosztályok elérésére. Lelkes vezetője a baba-mama klubnak, ami hasznos tudással is gazdagítja az édesanyák gyermek nevelésre vonatkozó ismereteit. Az ő szervezésében valósult meg az SMA betegséggel küzdő Levente gyógyulásáért szervezett sikeres sütivásár a Duna-parton, valamint a tavaly tavasszal a tornacsarnokban, amelynek eredményeként a helyi óvodások gyerekkoncerten és élménydús programokon vehettek részt.

A bronzérmesek az ünnepségen Fotó: Balogh Tamás

Emlékérmesek

A dunaföldvári közösségért végzett példamutató munkája elismeréseként Cziger Istvánt Dunaföldvárért Emlékérem kitüntetésben részesítették.

Cziger István Fotó: Balogh Tamás

Cziger István 1951-ben született Dunaföldváron. Korábban sokféle munkát végzett. A városgazdálkodás vezetési feladatait 2013-as nyugdíjba vonulásáig látta el. Munkál­tatója 2020 márciusában nyugdíjából visszahívta, ezt a pozícióját jelenleg is ellátja. Mindig szívén viselte Dunaföldvár ügyeit. Szerepe volt a külvégi általános iskola tornatermének létrehozásában, valamint több, korábban földes utca szilárd burkolatúvá építésében. Rendszeresen közreműködik a városi nagy rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Folyamatosan tett a város közrendjéért, támogatta a polgárőrséget. Szigorú, de következetes vezető: beosztottjaitól elvárja a pontos, precíz munkavégzést, ugyanakkor érdekeiért bármikor kiáll.

A Sárga-Pincésgödör Egyesületet Dunaföldvárért Emlékérem kitüntetésben részesült.

Horváth Zsolt és a Pincésgödör tagjai: Bajnok József, Diacsik Sándor, Farkas Róbert, Gazdag Zsolt Fotó: Balogh Tamás

Az egyesület megalakításának gondolata a pincetulajdonosok részéről 2006-ban vetődött fel Oláh István későbbi elnök ötlete alapján. A régi pincéket lassanként elkezdték felújítani, társadalmi munkával kitakarították a tavat, a szemetet elszállították. Majd megkezdődött a gödör feltöltése és a közösségi tér kialakítása. Az egyesület aktív résztvevője a városi közösségi életnek. Együttműködik a többi helyi civil szervezettel is. A pincetulajdonosok évente több alkalommal szerveznek családjaik, a földvári és környékbéli települések lakói számára, borászati, sport, szórakoztató és családi programokat. A korábbi évekhez képest tagjai körében sokat javult a borkészítés kultúrája. Munkájukkal valamint közös összefogással a helyi turizmus és a régmúltra visszanyúló borászati kultúra intenzív fejlődése valósul meg.

A legfiatalabbak díja

A legfiatalabbak kulturális teljesítményét is elismerték.

Az évfordulóra a művelődési ház városismereti, várostörténeti vetélkedőt rendezett. A témája Berze-Nagy Ilona Lábuk nyomát elmosta a víz című kötetének cselekménye, az író munkássága és a Petőfi bicentenáriumhoz kapcsolódóan a költő művészete volt.

Az első helyet a Beszédes József Általános Iskola 7. a osztályos csapata érte el: Kiss Nóra, Kövesdi Kata, Kövics Kinga, Nagy Eszter. Felkészítőjük Keresztes Katalin tanárnő volt. Második helyen a Magyar László Gimnázium 8. a osztályos tanulói, a harmadikon a Beszédes József Általános Iskola 8. c osztályos csapata végzett.