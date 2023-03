A keddi pedagógiai szimpózium egyik ötletgazdája és társszervezője Gálosfai Tímea, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatója a szakmai találkozó céljáról és jövőbeli szerepéről lapunknak elmondta:

Gálosfai Tímea, a Vasvári iskola igazgatója, a program szervezője

– Tanítóként mindig is fontosnak éreztem, hogy amikor az óvodából érkező gyermekek az első osztályba kerülnek, akkor a pedagógusoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy pontosan milyen problémákkal és nehézségekkel szembesülnek, milyen készségekkel kell rendelkezniük. E folyamatra már az óvodában elkezdődik a felkészülés. Szükséges tehát, hogy legyen egy jól működő kapcsolat az óvodák és az általános iskolák között. Sokat ötleteltünk e feladatokról Fülöp Mária óvodapedagógus-szaktanácsadóval, és arra jutottunk, hogy egy szakmai egyeztetésre hívjuk az érintett szakembereket. Örömünkre a városi iskolák és óvodák részéről huszonnyolc kolléga jelezte, hogy szívesen részt vesz az első alkalommal megrendezett szimpóziumon. Fontos látnunk nekünk, tanító néniknek, hogy az óvodából érkező gyerekek miért is olyanok, amilyenek, és milyen információk és módszerek segíthetnek minket abban, hogy az óvodából az iskolába történő átlépés minél zökkenőmentesebb legyen. A Vasvári intézményvezetőjét arról is kérdeztük, hogy az elmúlt 5–10 évben milyen pluszkihívásokkal kellett e területen szembesülniük a pedagógusoknak:

– Egy rohamosan változó világban élünk, ez természetesen hatással van a gyerekekre, az iskolára, az óvodára, a szülőkre is. Úgy szoktam fogalmazni, a gyerekek nem lettek jobbak vagy rosszabbak, csak mások, mint a korábbi generációk. Nem feltétlenül negatívumokra kell itt gondolni, ám alkalmazkodnunk kell mindenhhez. A gyerekek fejlődésében egy nagyon fontos állomás az első iskolásév. Hasznos és előremutató, ha az óvodában is tudják, hogy milyen követelményeket támaszt az iskola, és a pedagógusok is tisztában vannak azzal, hogy milyen elvárásokkal lehetnek a gyerekek felé. A keddi szakmai találkozó e feladatok, esetleges problémák átbeszélésről is szólt.

A pedagógiai szimpózium első felében egy ismerkedős, közösségépítő játék várt a résztvevőkre, majd egy SWOT-analízis (elemzési módszer) keretében foglalkoztak a találkozó főbb témáival. A szervezők célja, hogy évenként legalább egyszer megrendezzék e szakmai egyeztetést.