A településnél található szigetcsoport tagjai közül a legnagyobb a Nagy-sziget nevet kapta, ezen a 380 hektáron elnyúló és mintegy 4,5 kilométer hosszú földterületen alakították ki a rácalmási ártéri tanösvényt.

A Rácalmási-szigetek ma már Természetvédelmi Terület. A védetté nyilvánításnak egyik legfontosabb célja az volt, hogy a gyönyörű tölgy-, kőris- és szilfa növénytársulásokat megóvja az új, idegenhonos agresszívabb fafajtáktól. Sűrű lombkoronájuk ellenére a ligeterdők cserje- és gyepszintje is rendkívül gazdag.

Az információs táblák közül némelyik már ki is dőlt mostanra Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Kifejezetten nagy és értékes a védett lágyszárúakból álló aljnövényzete. Az ártéri réteken és a mocsarakon általában előforduló növényzet mellett különösen ritka fajokat is találhatunk. A puhafás liget­erdő legjellegzetesebb fája, a fekete ­nyár napjainkra már a kipusztulás szélére sodródott, megóvása a természetvédelem egyik fő feladata.

A Bürühíd biztosítja a kijárást a szigetről a Nagy-Dunára

A dús, változatos növényzethez gazdag állatvilág társul. A holtágak vizes élőhelyei olyan ritka és veszélyeztetett állatoknak is otthont adnak, mint a mocsári teknős, a tarajos gőte vagy a vidra. A táplálékban gazdag holtágak és öblök változatos madárvilágot fogadnak be. A Nagy-szigeten jelenleg is 92 különböző madárfajta fészkel, és több mint 50 további látogatja rendszeresen.

A tanösvény 17 állomáson keresztül kalauzol végig minket, a séta során nádkunyhóval, fűzkunyhóval, több madármegfigyelő toronnyal és a vízen átvezető pallósorral is találkozunk.

A pihenőhelyeket, asztalokat és padokat benőtték a növények

– Sajnos az időjárási hatások és szándékos rongálások következtében nagyon leromlottá, balesetveszélyessé vált a fából készült objektumok állapota. Bár a szigetek nem, de a létesítmények a város tulajdonában vannak és jelenleg méltatlanok a városhoz. Ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy felújítja a tanösvényt, mert nagyon sokan látogatják. Tehát az elkövetkező hónapokban megújul a Nagy-Dunára kivezető Bürühíd, a két madárles, majd a nagy fogadószínt is és újratelepítik a tanösvény mentén a 17 információs táblát.

A munkák várhatóan nyár elején befejeződnek, azt némileg késleltetheti egy esetleges kora nyári zöldár. A felújítást követően az önkormányzat szándékai szerint ismét több ökoturisztikai jellegű programot fogunk szervezni a Duna árterének gyönyörű természeti környezetében – mondta el Schrick István polgármester.