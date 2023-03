A meteorológiai szolgálat az erős széllökések veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki Fejér vármegyére is a hétvégén. Itt a legerősebb széllökések meghaladták a 90 kilométer/órát. A tíz legszelesebb mérőállomás között volt Fejér vármegyei is, volt olyan település, ahol fákat csavart ki az erős szél, főleg ilyen esetek adtak munkát a vármegyei tűzoltóknak. A hatalmas széllökéseket a városban és a környező településeken is lehetett tapasztalni.