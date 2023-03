Összefogásra szólít fel az azonnali békéért, valamint a háború sújtotta területeken élők megsegítéséért az „Asszonyok a békéért” elnevezésű kezdeményezés, amely Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében alakult meg az orosz–ukrán háború kirobbanásának első évfordulóján, február 24-én. A békemissziót Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke Bánné dr. Gál Boglárkával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökével – mint hazánk egyetlen női vármegyei közgyűlési elnöke –, valamint Kiss Kata énekesnővel hívta életre. A szervezők az összes vármegyét és a teljes Kárpát-medencét szeretnék bevonni, de örülnének, ha nemzetközi szintűvé válna a kezdeményezés.

„Bízunk abban, hogy össze tudjuk kovácsolni az embereket egy egységes kiállásért az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdéséért.” – emelte ki Szőnyi Kinga, aki azt is elmondta: „Fontos, hogy a civilek, az édesanyák, az édesapák, a családok hallassák a hangjukat, de ehhez nélkülözhetetlen a magyarországi döntéshozók csatlakozása.”

„A békéhez nem bombák kellenek, hanem jóakarat és emberi együttérzés” – Szent-Györgyi Albert gondolatait idézte a sajtótájékoztatón dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki hozzátette: „Láttuk, hogy ez a szomszédunkban immáron több mint egy éve tomboló háború milyen emberi tragédiákat okoz (…) Amikor a magyar belpolitikai viszonyok közepette arról megy az értekezés, hogy ki lesz a győztese ennek a háborúnak, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nagyon rossz megközelítés. Ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek mind ukrán oldalon, mind orosz oldalon, de sajnos Európa vonatkozásában is. És arról is beszélnünk kell, hogy mi is úgy látjuk itt, Fejér vármegyében, hogy Brüsszelben nagyon rossz irányba próbálják kezelni a folyamatokat. Az a brüsszeli elhibázott szankciós politika, amelyet hivatalosan annak irányába fogalmaztak meg, hogy Oroszországot ellehetetlenítve minél előbb elhozzák a békét, én úgy látom, pont az ellentétes hatást váltotta ki: ahelyett, hogy lokális keretek között tartotta volna ezt az amúgy is sajnálatos konfliktust, egyre inkább kezd globális kimenetelűvé válni. (…) Biztos, hogy nem jó az a politika és biztos, hogy az azonnali béketárgyalásokra és minden olyan kezdeményezésre szükség van, ami a békét előrébb hozza.”

A közgyűlési elnök kiemelte: Fejér Vármegye örömmel csatlakozik a békemisszióhoz, ahogy mindig is az elsők között csatlakozott minden olyan kezdeményezéshez, ami embereken segít, emberi életeket próbál jobbá tenni.

A misszió első pillére az adománygyűjtés, amelynek koordinálását a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége vállalta fel. A pénzadományokat az OTP Banknál vezetett 11704007-22040932 számú elkülönített számlára várják. A beérkező adományokból olyan eszközöket vásárolnak, amelyek hozzájárulunk a magyar és ukrán gyermekek oktatási körülményeinek javításához. Az adományokból első körben generátorok kerülnek beszerzésre, amelyeket reményeik szerint még húsvét előtt sikerül eljuttatni Kárpátaljára.

(Forrás: fejer.hu)



Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke és dr. Molnár Krisztián, Fejér Vármegye Közgyűlésének elnöke

Fotó: fejer.hu