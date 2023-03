Bejárta a médiát az a hír, hogy egy 13 éves fiú fegyverviselési engedélyt kért és kapott az ügyfélkapuján keresztül. Persze miután a fél ország ezzel foglalkozott már, kijavították a hibát. Azt nem tudom, hogy az ügyfélkapunyitás korhatárhoz kötött-e, de a fegyverviselési engedély minden bizonnyal az. És talán nem is ez a szörnyű. Eljátszottam a gondolattal, hogy nem is a gyerek járt el ez ügyben, csak a jelszavát és az adatait használta fel például egy olyan ember, aki erre engedélyt felnőttként sem kapott volna. Az az érzésem, hogy az ügyfélkapun keletkezett „rés” kijavításával még nem ért véget az ügy. Igazán csak innen kezd érdekessé válni. Ha nem is nekünk, de a hatóságoknak minden bizonnyal!