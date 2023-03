Március jeles hónap, hiszen a nőnapot, az 1848– 49-es forradalom és szabadságharcot, de a víz világnapját is ekkor ünnepeljük. Számomra azonban a kikelet, a tavasz eljövetele, a természet megújulása teszi igazi kedvenccé. A kertbe kilépve elvarázsol az ibolyák, nárciszok, jácintok, a virágzó mandulafák, az aranyeső és a rügyező fák és bokrok látványa. Nem tagadom, a tavasz a kedvenc évszakom. Bár ilyenkor a terasszal is nő a takarítandó felület nagysága, és mindjárt ránk tör a tavaszi fáradtság is. De sebaj, legalább végre újra süt a nap és egyre hosszabbak a nappalok is, ez sokunk arcára mosolyt csal. Kell ennél több?