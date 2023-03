Mind a nyolc képviselő támogatta a javaslatot, így egy egységes szerkezetű, megvalósítható költségvetés született – tájékoztatta társlapunkat Horváth Zsolt. Dunaföldvár polgármestere elmondta, idén négymilliárd forintból gazdálkodhat a város, amelyben még uniós források is szerepelnek. A részletekről megtudtuk, vésztartalékként mintegy ötvenmillió forintot különítettek el, amelyet rugalmasan fel tudnak használni bármire, szükség esetén akár energiaköltségre. Igaz, a koronavírus-járvány jelenleg nem jelent veszélyt, a városvezetés felkészült egy esetleges újabb járványra is: a költségvetésben külön összeget tettek félre vészhelyzet esetére.

Horváth Zsolt Fotó: Laczkó Izabella

Az előző év végi alkalmazotti létszám szerencsére maradt az idei évre is, leépítés nem volt – jelezte Horváth Zsolt. A polgármester örömhírként arról tájékoztatott, hogy az idei évben sikerült forrást találniuk a költségvetésben, így április 1-től kinyithat újra a dunaföldvári strand- és gyógyfürdő, amely tavaly pénzügyi megszorítások miatt zárt be.

– Az energiatakarékosság miatt történtek változások, átmeneti összevonások egyes önkormányzati intézmények működésében, de hamarosan visszakerül minden egység az eredeti helyére. A megszokott helyén üzemel például a művelődési otthon is, amely már március 1-jétől újra megnyitott.

A szociális ágazatban sem volt szükség semmilyen karcsúsításra – adta hírül a városvezető, aki beszámolója végén megerősítette: egy jól összeállított, végrehajtható, stabil költségvetést sikerült elfogadni, amely fenntartható és kiszolgálja a várost. (Forrás: teol.hu)