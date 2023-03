Idén 225-en teljesítették a különböző távokat, vállalva, hogy gyalogosan felfedezik Dunaújvárost és környékét, és ahogyan a rutinos túrázók tartják: rossz idő nincs, csak nem megfelelő öltözet!A város két iskolájából, a Vasváriból és a Széchenyiből érkeztek népesebb létszámmal, mindkét iskolából 20-nál több diák teljesítette a 20 kilométeres távot, lelkes tanáraik kíséretében. Az ország távoli pontjairól is érkeztek túrázók, Nagykanizsáról, Győrből, Tatabányáról, Orosházáról, Pétfürdőről, Fótról, Bátorterenyéről, Pápáról, Kiskunfélegyházáról és Lepsényből húztak bakancsot és ragadtak túrabotokat. Nagyobb létszámmal, körülbelül 10–15 fővel Aba, Tápiószele és Székesfehérvár településen lévő természetjáró egyesületek vettek részt a túrán, amely ismét nagy sikerrel zárult.

A Pentele Természetjáró Egyesület elnöke, Csontosné Kóbor Zsuzsanna így értékelte a túrát: A résztvevőktől pozitív visszajelzéseket kaptunk, jól érezték magukat, rengeteg hóvirág volt a Szentmihályi-erdőben és a rácalmási szigeten, ami mindenkinek tetszett. Sajnos a rossz idő miatt kevesebben jöttek el, mint az előző években. A rövid távú szakaszra – ami 8 km és egy városi sétának felel meg – főleg a dunaújvárosiak neveznek, most ők is jóval kevesebben indultak. Az egyesület Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára szervezett emléktúrán indul legközelebb, március 15-én. A túra során a Duna mente kistérség, Dunavecse és Szalkszentmárton településein kell felkeresni Petőfi Sándorhoz kötődő helyszíneket. Az ellenőrzőpontokon kódokat kell megfejteniük a túrázóknak, avatott be a következő túra részleteibe.