Tavaly 1 óra 6 perc alatt szerelte össze a csapat az 5,5 kWp rendszert, idén erre elegendő volt 60 perc. Az mostani megmérettetésen a legjobb teljesítmény díját is az ST Solar által telepített napelemrendszer adta, agyannak díját is bezsebelte a szerelő brigád, ezzel is Dunaújváros hírét öregbítve. Most segíthetünk nekik, hogy a Közönség díjat is megkapják. Szavazni ezen a linken lehet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxEWFhk-0D8Xk2RQs8qCHiYF_60pWB3TPIXfXqaKH0GLfpng/viewform?fbclid=IwAR35FmkYKYkdso7qGAhUEfyjIApUE8giig5BlFVFxDkJ3ENVlulMMrkBmaQ

A szavazás rendkívül egyszerű, az oldalon ki kell választani az ST Solar-t, majd az oldal alján a Küldés gombra kattintani.

A ST Solar Kft. az mellett, hogy elkötelezett híve a környezet tudatos megújuló energiák népszerűsítéssének, és nagy lendülettel támogatják sportolóinkat is országos vonatkozásban is, a piacon egyedülállóan innovatív megoldásának köszönhetően kialakított egy olyan napelem telepítési folyamatot dokumentáló rendszer, aminek köszönhetően a megrendelő mindig pontosan információkhoz juthat a telepítés állapotáról.