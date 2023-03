Lovat loptak, lebuktak – olvasom a hírt. Azért ha belegondolok ebbe, ez nem is olyan egyszerű. Egy zárt udvarról kivezetni a lovat sem könnyű, arról nem is beszélve, hogyan lehet azon túladni. Mert az bizonyos, hogy nem szántani akartak vele. A négylábú – az esti órákban – ugyan békésen kisétált a „tolvajok” kíséretében az utcára, de ott megbokrosodott, nekiindult a falu főutcájának, amire azért már a település apraja-nagyja kiszaladt, közöttük olyanok is, akik be tudták fogni a világgá ment lovat. Magam még a régi középkori lovas, harcászati filmeken szocializálódtam, olyanokon, mint a Robin Hood. Ott egy ló mindig jól jött. Itt ez erősen kérdéses volt.