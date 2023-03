Két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Ahogy Teréz anya fogalmazott: a béke egy mosollyal kezdődik! Ha bizalommal, megértéssel tekintünk a másikra, könnyebb megtalálni a közös hangot, a közös utat. Ha figyelünk a másikra, az közelebb vihet nemcsak a megértéshez, hanem a megoldáshoz is. - fogalmazott a sonline.hu-nak Novák Katalin, miután kétnapos somogy megyei látogatását követően interjút adott a lapnak. A köztársasági elnök szerint különösen fontos ez, amikor a szomszédunkban háború van, emberek halnak meg, köztük kárpátaljaiak is. Ki kell maradni ebből a háborúból, s ezért mindent meg is tesz az ország vezetése. A konfliktusok kezelésében ugyanakkor számos női tapasztalat hasznos lehet.

A sonline kérdésére válaszolva, hogy mi hitvallásának a kovásza, elmondta: "Mindazt, ami vagyok, örökségül kaptam. A szüleimnek, a nagyszüleimnek köszönhetem, a családközpontúságot is. Végtelenül hálás vagyok érte. Ezt igyekszem továbbadni." Számára megkérdőjelezhetetlenül első helyen áll a család, hiszen, mint mondja a legfőbb helye a családjában van. Nem számukra kell kiszakítania időt, hanem tőlük kell kérnie.

A teljes interjút a sonline.hu tette közzé.