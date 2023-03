Miközben a Dunaferr felszámolóbiztosa mindent megtesz a módosított csődtörvény szerint a társaságcsoport működésének, működés biztonságának fenntartása és egy új befektető bevonása érdekében, e közben úgy tűnik, hogy Dunaújváros önkormányzata által négy évre egymilliárd forintos megbízással kitömött DS Média Kft., amelynek része a dunaujvaros.com online felület is, mintha nem örülne ennek. Milyen kapcsolódása lehet a DS Médiának a kokszgyártáshoz? Milyen kapcsolat alakult ki annak cégjegyzésre jogosult személye és a Dunaferr decemberben felmentett legfőbb, általános vezérigazgató-helyettese között? Nézzük csak!

Legutóbb, a „Pengeélen táncol, könnyen csődbe kerülhet a kokszoló” címmel közölt a dunaujvaros.com cikkében furcsa aggodalommal foglalkozik az üzemeltetésben és a karbantartásban érdekelt alvállalkozói körrel. Különösen azért furcsa ez, mert a témát felvető DS Média Kft. által működtetett dunaujvaros.com portálnak is épp az a Varga Richárd a képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, akivel szoros kapcsolatba hozható cégekkel, mint a Pentele Quality-Build Kft.-vel vagy az RRA-Szolg Kft.-vel az ISD Kokszoló Kft. korábbi ügyvezető igazgatójaként is megbízott Evgeny Tankhilevich tudtával jöhetett létre szerződés. Mint ismeretes Evgeny Tankhilevich az ISD Dunaferr Zrt. legfőbb általános vezérigazgató-helyetteseként is regnált, akit a felszámolóbiztos – 2022. december közepén – felmentett megbízatásából. Evgeny Tankhilevich – a Dunaferr által is tulajdonolt Dutrade Zrt. egyik igazgatósági tagjaként magyarországi tartózkodási helyét a Dunaferr vendégházáról 2023. február elején a DS Média Kft. 2021-es cégnyilvántartásban leírt adatai szerinti, korábban Varga Richárd tartózkodási helyeként feltüntetett dunaújvárosi ingatlan címére változtatta.

Okkal merülhet fel a kérdés, miért van még mindig Dunaújvárosban bejegyzett tartózkodási hellyel a felmentett, magyar állampolgársággal – információink szerint – nem rendelkező korábbi dunaferres „vezető”. Persze lehet, de miért pont ott, amely az egykor a DS Média adatai között is szerepelt?

Ugyanakkor a médiában többször megemlített ukrán Metinvestet Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere nagy figyelemmel kísérte, a saját médiumaiban és a balliberális sajtóban is előszeretettel adott hangot ennek.

És érdekes módon, a DS Média Kft. tevékenységei között – a cégkivonat szerint – ott van az italszolgáltatás és a könyvkiadás között a kokszgyártás is. Hárommillió forint jegyzett tőkéjű cégről beszélünk, amellyel Dunaújváros MJV önkormányzata négy évre közel egymilliárd forint összegben média szolgáltatásról szóló szerződést kötött, ennek része a dunaujvaros.com, a Dunaújváros Hetilap és a DS Tv is.

Ezek után nem meglepő az, hogy a dunaujvaros.com cikkében említett „alvállalkozói kontingens” között megtalálhatóak a Varga Richárd érdekkörébe tartozó, már említett alvállalkozói cégek, amelyekkel a közelmúltban megszüntethették még a Dunaferr felszámolása előtti időszakban létesített üzleti kapcsolatot. Ezek között a cégek között a Pentele Quality-Bild egyik „tagja” a DS Média Kft., míg az RRA-Szolg egyetlen tagja maga Varga Richárd. Azt már csak „érdekességként” említenénk, hogy a dunaújvárosi önkormányzattal kötött közel egymilliárdos szerződés bevétele után a DS Média Kft. Dunaújvárosnak nem fizet iparűzési adót, mivel az Újlengyelbe tette át a székhelyét.

No comment!