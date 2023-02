A vonat vagy a busz tipikusan az a hely, ahol hajlamosak vagyunk elhagyni a dolgainkat. Tavaly tavasz óta közös adatbázisba kerülnek a MÁV–Volán-csoport vonatain és autóbuszain elhagyott tárgyak. 2022-ben 11 ezer 735 talált tárgyat adtak le a vasúttársaság és 7035-öt a busztársaság részére. Ezek közül mintegy 11 ezer tárgy került vissza a tulajdonosához.

Általánosságban a jogi szakértők szerint, ha törvényesen szeretnénk eljárni, akkor a talált tárgyakat, pénzt vissza kell adni a tulajdonosának. Ha nem ismerjük a tulajdonost, akkor a megtalálás helye szerint illetékes jegyzőnél kell leadnunk. A megtalálás tényéről az illetékes hivatalban jegyzőkönyv készül, majd a megtalált „kincset” hat hónapon keresztül tárolják. Az előbb említett jegyzőkönyvben a talált tárgyról nyilatkoznia kell a megtalálónak arról, hogy ha a tulajdonos esetleg nem jelentkezne a jegyzőnél, igényt tart-e a talált tárgyra, amely ily módon hat hónap múlva már jogosan lehet a sajátja. Azonban, ha nem tesz eleget a megtaláló a kötelességének, és nyolc napon belül nem adja vissza, vagy nem adja át a hivatalban a talált értéket, lopást, azaz bűncselekményt követ el.

A MÁV Zrt. közleménye szerint többnyire telefont, pénztárcát, bankkártyát, kistáskát, hátizsákot, tornazsákot, bőröndöt, iratokat, okmányokat, könyveket, ruhaneműt, szemüveget, esernyőt, kulacsot és bizsukat veszítenek el az utasok.

A nagyobb elhagyott összeg általában néhány tízezer forint körül mozog. A legérdekesebb elhagyott tárgy vonaton hegedű, gitár, ütvefúró, roller és okosóra volt. Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal együtt (pl. kabát, táska, pénztárca stb.) adnak le.

A biztonságos kezelés érdekében a társaság eljárási rendje igen szigorú. Az elvesztett tárgyak tartalmát tételesen nyilvántartásba veszik, amennyiben a pénzösszeget is tartalmazó tárgyért egy-két napon belül nem jelentkezik a tulajdonosa, akkor a pénzt nyilvántartásba veszi a vasúttársaság egy jegyzőkönyv kiállításával. Az átvétel feltétele, hogy az elveszett tárgyat az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van a táskában, kabátban, akkor az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, amelyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos Polgári törvénykönyv alapján a Magyar Államhoz kerülnek.

A témával kapcsolatban Gyöngyösi Lászlót kérdeztük meg, akinek nevét olvasóink mások mellett a rácalmási vasúttörténeti emlékpark kapcsán ismerhették meg. Az emlékpark kialakításában ötletgazdaként és főkonstruktőrként is nagy szerepet vállaló László maga is dolgozott fővonali mozdonyvezetőként, most a vonaton hagyott tárgyakról kérdeztük.

– Valóban sok mindent hagynak az utasok a vonaton. Egyszerűen leteszik maguk mellé, kinéznek az ablakon, és miközben nézik a tájat, megfeledkeznek az értéktárgyaikról. Az állomáson pedig mindenki igyekszik a leszálláshoz, nehogy fennmaradjon. Általában a jegyvizsgálók, takarítók és gyakran az utasok találják meg a tárgyakat, amiket szigorúan leltározva, jegyzőkönyvvel kell leadniuk, hogy ha lehetséges, akkor visszakerülhessenek a jogos tulajdonosaikhoz. Az én praxisomban a legfurcsább elhagyott tárgy, amelyről hallottam, egy protézis volt – osztotta meg lapunkkal Gyöngyösi László.

A talált tárgyak a vasútállomásokon általában az ügyfélszolgálatára kerülnek, ahol a tárgyakat nyilvántartják. Amennyiben az elveszett tárgy, bankkártya vagy okmány tulajdonosa név szerint azonosítható, a munkatársak eljuttatják a bankkártya-kibocsátónak, a megtalált személyes okmányokat pedig az azt kiállító hatóságnak. Abban az esetben, ha a tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott szolgálati hely, állomás kijelölt helyiségében általában 90 napig kerül megőrzésre. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, ha senki sem keresi, megsemmisítik.

A vasúttársaság központosított találttárgy-nyilvántartást vezetett be. Az utasok az éjjel-nappal hívható telefonszámok valamelyikén (+36-1/349-4949, +36-30/499-4999, +36-20/499-4999, +36-70/499-4999) érdeklődhetnek ott felejtett értékeik után. Azonban a visszaszolgáltatás a MÁV­DIREKT által megadott helyszínen, csak a tárgy jellemzőinek megadásával és azonosítást követően lehetséges.