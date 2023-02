A versenyzéshez minden szükséges infrastruktúrát, eszközt igyekeztek biztosítani a nevezőknek. A csapatok egy-egy fél disznót kaptak, ebből kellett készíteniük sült vért, sült pecsenyét, hurkát, kolbászt, toros káposztát, valamint füstölt árut- ezt már Horváth-Farkas Ágnes főszervező vázolta lapunknak. Utóbbiakat a csapatok maguk füstölhetik majd, de segítenek is benne a szervezők, és várhatóan áprilisban fogják értékelni őket. A helyben elkészíthető finomságokat zsűri értékelte, amelynek tagja volt Pavlicsek Csaba szakoktató, Hornyák Ottó főszakács, Horváth István húsfeldolgozó és Vajtó László műsorvezető (aki a délután folyamán standupos produkcióval is szolgált). Az előzetes egyeztetés alapján fontos szempont volt a bírálat során az íz, az esztétikai megjelenés, a díszítés-tálalás, a hús formázása és persze figyelemmel voltak a különlegességekre is.

Fotók: Laczkó Izabella

Veledes Vendelek fantázianévvel álltak a főző-sütőedények mögé a helyi ifjúsági egyesület tagjai. Horváth Dóri elmondta, kiosztották egymás között a feladatokat, például a hurka és a kolbász készítése a fiúk dolga volt, a toros káposzta receptjét Erdélyből kutatta fel Molnárné Horváth Zsuzsanna könyvelő, a többi finomságról pedig Balázs Józsefné Éva néni gondoskodott.

Családtagok-barátok alkották a Kormos Kötények nevű gárdát, ahol fiatal tehetséges szakácsok, Rajzer Dávid és Spekova Friderika irányította a folyamatokat. Mint mondták, bár az utolsó pillanatban állt össze a csapatuk, s adták be nevezésüket a versenyre, de mindenképpen szerettek volna részt venni rajta, mert egy kiváló közösségi programnak tartják. Kérdésünkre elmondták, hogy egy ilyen gasztronómiai rendezvényen, ahol az ételek mellett a jó hangulat és a kikapcsolódás is főszerepet játszik, nyilván kicsit kötetlenebbül, szabadabban készíthetik, fűszerezhetik az ételeket, de az alapreceptet tartani kell. Egy nem hétköznapi különlegességgel is megkínáltak minket, mégpedig dió kompóttal. Bár ez a befőtt nem új keletű, az általunk is megízlelt édes finomságot Friderika saját maga fejlesztette ki.

Élőzenés kíséret alatt készíthették a csapatok az ételeket. A rendezvényre látogatók nemcsak szemlézhették az alakulatokat „munka” közben, hanem lehetőség volt ételjegyet váltani, amellyel meg is kóstolhatták az ételeket. Emellett a Győry-kastély udvarában helyi termelők és kézművesek is kínálták termékeiket. Így ismerhettük meg Molnár Mónikát, aki elmondta, már korábban is foglalkoztatta a sajtkészítés művészete, de ténylegesen egy évvel ezelőtt kezdte el gyártani a saját termékeit. A böllérverseny a harmadik olyan rendezvénye, ahol a nagyközönségnek is megmutathatja a háztáji, tehénsajtokból készült finomságait: számtalan ízesítésű goudasajtot és parenyicát, valamint sajtbox-összeállításokat.