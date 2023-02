Bevezetőként Somfai Rezső emlékeztetett rá, hogy elképzelésük lényegében a 2016-ban megszavazott, ám időközben félbehagyott Regionális Horgász- és Víziturisztikai Központ fejlesztése projekt folytatása lenne. Már megvalósult, hogy a horgásztanya előtti 3,4 hektáros területen megtörtént a kotrás, mintegy 22 ezer köbméter üledéket távolítottak el mintegy 160 millió forint értékben, így már a megfelelő vízmélységben tudnak közlekedni a vízi járművek. Ez volt az alapja mindennek, azonban akkor a folytatás elmaradt. Mint mondta, dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő felismerte ennek jelentőségét, és a kezdeményezés élére állt. A horgásztanya fejlesztését önerőből elkezdték, és a horgászturistáknak egy új, 18 méter hosszú stég építését kezdték meg, a betonlépcsőket már telepítették, és remélik, hogy a teljes beruházás elkészül nyár elejére. A másik nagy projekt, a Kikötő-öböl város felőli oldalának rézsűjére betonlépcsők elhelyezése. Ehhez kérte a jelenlévők ötleteit, segítségét.

Amellett, hogy minden résztvevő támogatja az ötletet, a vízisportszakosztályok is támogatják, a legtöbben majd csak a konkrét számok ismeretében foglalnak állást, miben, milyen mértékig tudnak segíteni, de számos konkrét felajánlás is született. Így például Széles Balázs elmondta, ők már megtervezték a turisták fogadására alkalmas stéget, és többek közt Berényi Lászlóval, valamint Márton Zoltánnal, a KEMIKER Kft. vezetőjével közösen megvalósítják ezt a 7-8 millió forintos beruházást, aminek az alapanyagait már meg is vásárolták.

Dr. Mészáros Lajos kijelentette, hogy ő is aktív részese kíván lenni ennek a kezdeményezésnek, mert Dunaújvárosban óriási kincs a gyönyörű Duna-part.

Mezei Zsolt vállalta az önkormányzat nevében, hogy tervezőket kérnek fel, hogy konkrétan kiderülhessen, mennyibe kerül ez a projekt.

Az esemény végén a résztvevők aláírtak egy szándéknyilatkozatot, hogy kiemelt célként kezelik az ügyet.