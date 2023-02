A február 16-án tartott megnyitón Pavel Kudriavtcev, a vállalat vezérigazgatója elmondta, az új tűzoltósággal egy három évvel ezelőtt elindított munkahelyi egészség és balesetvédelmi program újabb fontos mérföldkövéhez érkeztek meg.

Csökkenteni a kockázati tényezőket

„A Pannonia Bio rendkívül gyors ütemben fejlődik, az elmúlt három évben hatalmasat ugrottunk előre és ez a jövőben sem lesz másképp. Azért, hogy a fejlődés fenntartható maradjon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan csökkenteni tudjuk a gyárban felmerülő kockázati tényezőket. Ahogy bővülünk dolgozó létszámban, feldolgozási kapacitásban, úgy kell egy lépéssel mindig előbbre lépnünk a balesetvédelem területén is.”

A megnyitót egy kéthónapos tesztüzem előzte meg, az ezt megelőző időszakban 20-25 perces beavatkozási idővel kalkulálhatott a gyár vezetősége és a működést ellenőrző hatóság. Ez most 5 perc alá mérséklődött, ennyi idő alatt a gyár bármelyik pontján meg tudják kezdeni az oltást a gyár szakképzett tűzoltói – tette hozzá a vezérigazgató, aki aláhúzta, hogy a hatóság által előírt tűzoltóság létrehozása egybevágott a cég saját törekvéseivel is.

„Ha a Pannonia Bio-nál belevágjuk a fejszénket valamibe, akkor azt szeretjük a lehető legmagasabb szinten befejezni. Ezért biztosítottuk a legjobb eszközöket és körülményeket új kollégáinknak, de legalább ennyire fontos volt a projekt sikeresében a helyi katasztrófavédelem szakmai támogatásának” – zárta gondolatit Pavel Kudriavtcev.

Megbízható partnereik Dunaföldvárnak

Dunaföldvár polgármestere, Horváth Zsolt elmondta, a Pannonia Bio több mint tízéves működése során számtalanszor bizonyította, hogy megbízható partnere a helyi önkormányzatnak. – „Városvezetőként felelősséggel tartozom a város lakóinak biztonságáért. Ez a mai fejlesztés tovább szolgálja a bizalmunkat, extra garanciát és megnyugvást nyújt arra, hogy felkészültek vagyunk és ha a szükség úgy kívánja segíteni tudunk egymásnak” – zárta gondolatait Dunaföldvár első embere.

A hatóságok szoros együttműködésével

Dr. Hábermayer Tamás, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese kiemelte, egy ilyen nagyságú és komplexitású biofinomító biztonsága nem garantálható a hatóságok szoros együttműködése nélkül. „Ehhez a pannoniás tűzoltó kollégák segítsége is szükséges, a mai megnyitótól azt várjuk, hogy még a korábbinál is magasabb szintre léphet a kooperáció a két fél között. A cég folyamatosan fejlődik, ezért szükséges az, hogy olyan képzett tűzoltók dolgozzanak itt, akik a teljes gyár minden négyzetcentiméterét pontosan ismerik” – fűzte hozzá az ezredes, aki a Pannonia Bio az előkészítő munka során tanúsított hozzáállását is méltatta.

A létesítmény az év minden napján, 24 órában működik és 15 új pozícióval bővítette az immár több mint 400 főt foglalkoztató üzemet.