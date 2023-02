Erre a feladatra vállalkoztak ebben az évben is a pentelei kolbásztöltő fesztivál szervezői is, idén már a tizenegyedik alkalommal. Bár a disznóvágások disznóölő Szent András napjától (november 30-tól) kezdődtek, és egészen februárig tartottak, ma már a fesztiválozóknak is komfortosabb időjárásra is gondolnak a szervezők.

Az eseményen fellépett a Vasas Táncegyüttes is Fotók: Laczkó Izabella

A Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium udvarán családias programokkal várták az érdeklődőket február 25-én szombaton, hogy együtt töltsenek a dunaújvárosiak egy délutánt. Volt kolbásztöltő verseny, a hagyományos ízek kedvelőinek kolbász- és pálinkakóstoló. Fellépett a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, valamint a Pentelei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör. Kiegészítő rendezvények kapcsán sem szenvedtek hiányt a rendezvényre látogatók. Az Intercisa Múzeum jóvoltából a régi disznóvágások eszközeivel és hagyományaival ismerkedhettek meg az érdeklődők, de volt állatsimogató és arcfestés is a gyerekek örömére.

A gyerekek örömére arcfestő is színesítette a programkínálatot

Könnyű volt kóstolásra csábulni, a kolbászillat mindenkinek meghozta az étvágyat. A kóstolót a házigazda iskola diákjai szolgálták fel, akik szerint szinte minden, az eseményre érkező vendég kóstolt a friss kenyérrel kínált finomságból.

A kolbász tipikusan az a hagyományos magyar étel, amit szinte mindenki szeret. Ahány ház, annyi kolbászsütési praktika. Mert kolbászt szinte mindenki süt, ezért kicsit olyan, mint a foci. Mindenki ért hozzá, és mindenki tudja a tuti receptet, hogy mit kell tenni, hogy ne durranjon szét, hogy ne száradjon ki, hogy igazán ízletes maradjon. Így hát nem csoda, hogy országszerte és térségünkben is népszerűek a kolbásztöltéshez, disznótoroshoz kapcsolódó programok.