Az idős hölgyet a jeles alkalomból szépszámú rokonság vette körbe, kívánva hosszú életet, jó egészséget. Ehhez a jókívánsághoz csatlakozott az önkormányzat képviseletében a település polgármestere, aki köszöntőjében elmondta, nagyon fontos, hogy mindig megbecsüljük társadalmunk idős tagjait, hiszen nélkülük mi sem lehetnénk ma itt.

Mádl Emilné 1928. február 28-án született Mezőfalván, az akkori Hercegfalván. Egy testvért adott számára a sors, aki sajnos húszévesen odaveszett a háborúban az orosz fronton. Szívesen emlékszik gyerekkorára, mert ahogy ő mondja, szép volt.

Szülei a zirci apátságtól kaptak munkát, és nagyon igyekvő embereknek ismerték a családot. Édesapja csak hetente járhatott haza, mert a mezőgazdasági munkák így követelték. Akkoriban még gőz­ekével szántottak, így nagy szükség volt a gépész szakemberekre. Férjét is gépészként ismerte meg.

Mariska néni sokáig a szüleivel élt, de egy idő után úgy gondolta, ideje a családon kívül is körülnézni. Szerencsére hívták a bölcsődébe, ahol a konyhán és a gyermekek között is megállta helyét, és innen is ment nyugdíjba. 1949-ben kötött házasságot Mádl Emillel, akitől két leánygyermeke született.

Mára négy unoka és öt déd­unoka aranyozza be szépkorú éveit.

Mádl Emilné, Mariska néni szeret sétálni, beszélgetni az emberekkel. Még ennyi idősen is jó egészségnek örvend. A fiatalabb korosztálynak pedig azt üzeni, hogy soha ne hagyják el magukat, bármilyen nehéz is az élet, és mindig találják meg a mozgásra a lehetőségeket!