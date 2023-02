Az ünnepélyes eseményt az egyetemi fejlesztésű gép bemutatásával kezdték. A Pásztázó Akusztikus Mikroszkóp­pal akár kétdimenziós metszeteket vagy háromdimenziós forgatható képeket is készíthetnek, hiszen korábban csak árnyképeket tudtak produkálni a mikroszkóp hiányában. Hazánkban ilyen berendezések előállításával egyedül a Dunaújvárosi Egyetemen foglalkoznak immár tíz éve, ez alatt az idő alatt pedig számos sikeres alkalmazásban mutatták be a módszert, és ipari feladatokat oldottak meg. Az elmúlt három évben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával már ipari környezetben is használható mérőgépet fejlesztettek ki.

A bemutatón megtekinthetőek voltak a Magyar Akusztikus Ipari Laboratóriumban előállított korábbi berendezések munka közben.

A laborlátogatás után a „Proof of Concept” II. elnevezésű program pályázatai kerültek bemutatásra. Czifra Sándor, dr. Bajor Péter és dr. Wizner Krisztián előadásait hallgathatták meg az érdeklődők.