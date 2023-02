A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett üzenetében – többek között – elmondta, a Dunaferrt tönkre tették a korábbi tulajdonosok, a vállalatvezetők és végül a brüsszeli szankciók. Hozzátette, a következő hat hónapban a kormány kifizeti a Dunaferr dolgozóinak több, mint 16 milliárd forintnyi bérét. A következő hónapokban azon fognak dolgozni, hogy a hat hónap elteltével megbízható, stabil működést biztosító tulajdonosa lehessen majd a magyar ipar számára nélkülözhetetlenül fontos dunaújvárosi vasműnek.

A Dunaferrel kapcsolatos kormánydöntést követően megkerestük dr. Mészáros Lajost, aki készséggel nyilatkozott lapunknak.

Orbán Viktor, dr. Molnár Krisztián, dr. Mészáros Lajos és Szepessy Gergő Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hogyan értékeli a kormánydöntést és a bejelentést?

Az egyeztetési folyamat már tavaly szeptemberben elkezdődött, először akkor - a Fidesz balatonalmádi kihelyezett frakcióülésen - tárgyaltunk dr. Molnár Krisztiánnal, a 4. számú választókerület elnökével együtt a miniszterelnök úrral. Sikerült meggyőzni a miniszterelnök urat arról, hogy mennyire fontos a vasmű működése a térség szempontjából és mekkora problémát okozna ez a helyi lakosságnak akkor, ha ez a működés megszűnne. Akkor már mindkét kohó leállt és tudjuk azt, hogy ezek a berendezések egy idő után tönkremennek, egy visszafordíthatatlan helyzetet eredményezve. Tett egy ígéretet, hogy megvizsgálják a lehetőségeket és elkezdődött az a munka, amelynek nem végkifejlete, de nagyon fontos mérföldköve a szerdai bejelentés.

Hogyan befolyásolta ezt a folyamatot az, hogy a Dunaferr tulajdonosi háttere nem volt áttekinthető, nem volt igazgatósága, felügyelő bizottsága, legitim cégképviselete sem.

Nagyon nehéz kormányszinten egy magáncég, egy offshore cég működésébe beavatkozni, különös tekintettel arra, hogy azt se lehet tudni ki a tulajdonos, kivel lehet tárgyalni. Nyilvánvalóan a menedzsment nem arra törekedett, hogy fenntarthatóan működjön a gyár, hanem csak a profit maximalizálásban és a profit kivitelében volt érdekelt, nem foglalkozott karbantartással, fejlesztéssel, sem pedig a környezetvédelemmel, ami egy nagyon fontos tényező. Nem volt meg a jogi háttér, amely csak azután teremtődött meg, amikor már látszott, hogy a teljes csőd felé halad a vállalat, újra nem tud fizetést adni a dolgozóknak és a szankciók nyomán kialakult energiaválság, energia árrobbanás a gazdaságos működést – a jelenlegi infrastruktúrával - lehetetlenné tette. Teljesen kilátástalan helyzetbe került a gyár. Ekkor kellett azokat a folyamatokat beindítani, hogy se a kohók, se a kokszolómű ne menjen tönkre, hogy legalább maradjon remény a berendezések jövőbeni működtetésére.

A teljes leállás jelei voltak azok, amikor a cég nem fizetett már a villamosenergiáért, a kokszgyártás alapanyagért, a feketeszénért…

A kormány belépési pontja ott volt, erre ott nyílt lehetőség, hogy beavatkozzon, amikor a villamosenergia ellátás megszűnése fenyegetett, ami egy ilyen ipari létesítmény esetében katasztrófa helyzetet okozott volna. Ebben az esetben nem volt mérlegelési lehetőség. Azonnal összehívták a Fejér Vármegyei Védelmi Bizottságot, amelynek ülésén meghívott tagként dr. Molnár Krisztián és jómagam is részt vettem. Végül a bizottság munkájával, a kiadott kormányrendelettel (2022. november 30. – a szerk.) sikerült a katasztrófahelyzetet elkerülni és a Dunaferr, valamint az erőműve által ellátott vállalkozások energiaellátás biztonságát szavatolni. Ekkor már látszott, hogy nem maradhat így a helyzet, és akkor jött az a kormányrendelet, ami gyakorlatilag lehetővé tette a felszámolási eljárás elindítását. (2022. 12. 14. – a szerk.) Nem egy olyan felszámolási eljárást kell elképzelni, hogy leáll a gyár és értékesítünk mindent, amelyből aztán kifizetik a hitelezőket. Nyilván ez is az egyik cél, de a fő cél az, hogy a felszámolás alatt működjön a gyár, a dolgozók ne veszítsék el munkahelyeiket és keressünk egy olyan befektetőt, aki átveszi majd a cég működtetését.

Ez a folyamat is elindult, erről nem mondanék konkrétumokat, nyilván vannak érdeklődők, de ez egy nagyon hosszú folyamat, legalább fél év. És ez alatt az időszak alatt nem biztos, hogy keletkezik olyan bevétel, vagy nyerség, amiből a munkavállalók bérét ki lehet fizetni. Ezt átmenetileg a bérgarancia alapból meg lehet tenni, de hosszabb távon ez nem megoldás.

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ebben a helyzetben segített újra a kormány a dolgozóknak a hathónapnyi bérük kifizetésével. Mindez azt erősíti, hogy tartsuk egyben a szakember gárdát, nyugtassuk meg az embereket, legyen nekik munkahelyük, munkájuk.

Ez így van. Örülök annak, hogy erre a térségre ilyen figyelem összpontosul. A kormány fontosnak tartja az itt élő emberek, családok megélhetését, fontosnak tartja áthidalni azt az időszakot, amíg a gyár magához tér, ami azt is bizonyossá teszi, hogy hosszú távon is szükség van a működésére.

Ön találkozott, egyeztetett már a Dunaferr felszámoló biztosával, mik a tapasztalatok?

Nagyon fontos az, amely egyébként a felszámolás folyamatából is következik, hogy a felszámoló nem enged további vagyon kiáramlást a cégcsoportból, őrzi a meglévő vagyont, hiszen azt a beszállítók, a hitelezők kifizetésére is fordítani kell. Új menedzsmentet nevezett ki, miután a régiektől megvált, hiszen a régiek tevékenységének egyik következményeként itt a profit maximalizáláson kívül se fejlesztés, se karbantartás érdemben nem volt. Nyilván, ha gazdára talál a cégcsoport, akkor olyan menedzsment kerül a cégcsoport élére, amely hosszú távon irányítja majd és kézben tarja a környezetvédelmi szempontokat is, amely a városlakók szempontjából fontos tényező.

Képviselő úr, Ön nem hagyott fel a gyógyítással, hiszen erre az interjúra is egy kórházi műtét elvégzése után érkezett. Tenni az emberekért, tenni a közösségekért egy hívatás, történjen az egy kisebb vagy nagyobb közösség javára…

Rájöttem, hogy ezek részben rokon tevékenységek, hiszen a kórházban is egy ezer fős szervezetet képviseltem, irányítottam. Ezzel kapcsolatban szakismereteim is vannak, hiszen egészségügyi szakmenedzseri mesterképzésen vettem részt. Ez nagyon jó alap egy nagyobb szervezet működésének az áttekintésére, a folyamatok szervezésére, ami segít abban is, hogy a jelenlegi megbízatásomat felelősséggel teljesíthessem.

A Magyar Kormány több mint 16 milliárd forintot biztosított 6 hónapra a dolgozók bérének kifizetésére Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő