A Móricz Zsigmond Általános Iskola szülői szervezete minden évben hagyományosan megrendezi a szülői bált, amely az iskola fejlesztését hivatott támogatni. Az esemény idén február 24-én, pénteken, 19 órakor kezdődik a Campus étteremben.

Két helyen is megmutathatják a „disznólkodás” kedvelői, hogy véleményük szerint milyen is a jó sült kolbász. Február 25-én Kulcson és Dunaújvárosban is lesz bizonyítási lehetőségük a csapatoknak. Ráadásul mindkét rendezvényen remek kísérőprogramokkal is készülnek a szervezők. Dunaújvárosban a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskolában déli 12 órától várják az érdeklődőket. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes és a Pentelei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör.

Kulcson röviddel reggel 7 óra után kezdődnek a programok, ahol déli 12 órakor Farkas Lajos múzeumigazgató beszél a télűző szokásokról, és a busók is tiszteletüket teszik majd.

Végül Szűcs Antal Gábor (Skorpió, Dinamit, Ős-Bikini) és Horváth János (Digitál, Gipsy Kings Experience), a két gitárvirtuóz koncertjét ajánlom az olvasók figyelmébe február 25-én, szombaton, este 8 órakor a Juharos étteremben. Ha egyszerre mindkettőjük fellép egy műsorban, ráadásul együtt, akkor ez csakis egy latin karnevál lehet – erre számíthatunk a Juharosban is.

