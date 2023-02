Aki őt ismer az tudja, hogy ő nem az íróasztal mögül szeret döntéseket hozni. Elég jól ismeri a vármegyét, és szeret az emberek között lenni, meghallgatni és meghallani az ő kéréseiket.

Rendhagyó módon végződött az elmúlt év, és ennek folyományaként így is indult az idei dr. Molnár Krisztián és családja számára, hiszen megszületett gyermekük, Mona, aki harmadikként érkezett a családba. Álmában sem tudna az ember ennél szebbet elképzelni.

- Felmerül a kérdés, hogy dolgos hétköznapjait látva, mennyire rendezte át az Ön életét a legkisebb gyermek érkezése?

- A legszebb, ami történhetett, hálát adunk a Jóistennek, hogy megszületett gyönyörű gyermekünk, aki ráadásul kislány, amit önmagában nem is kellene kiemelnünk, de így legalább teljesült a nagy lányunknak az a vágya, hogy a csodálatos fiú testvére mellett szeretett volna egy kislányt is. És a Jóisten úgy gondolta, hogy teljesüljön ez a kérés. Megszületett Mona. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy tavaly kerültünk be a kórházba és idén jöttünk ki, ami között mindössze pár nap telt el. Nagyon nagy boldogság ez, a család még úgy fogadta ezt a történetet, mint egyfajta karácsonyi ajándékot.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

- Amikor már a parlamenti választások utáni időszakban hazatért, nagylánya azt mondta Önnek, hogyhogy te itthon vagy apa?

- Önmagában sem tudtam talán kellő időt otthon tölteni, minden tiszteletem a feleségemé, aki a két gyermeket rendezte zömében. Engem ténylegesen sokszor csak este láttak a gyerekek, de előfordult sajnos már az is többször, hogy ők este már, reggel még aludtak. Egy kisgyermek alapjaiban rendezi át az időszükségletet. Sokan elismerően szoktak szólni az ember munkájával kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy sok esetben még nagyobb tisztelet és megbecsülés jár azoknak, akik ehhez a hátteret biztosítják mind a család, mind a munkahely vonatkozásában.

A Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke vagyok, ez a vármegye 108 települése fejlesztései feladatainak ismeretét is jelenti számomra, emellett a miniszterelnök úr felkért vármegyénk 4. sz. választókerületének vezetésére is, amely szintén sok plusz feladatot jelentett és jelent ma is nekem. Aki engem ismer az tudja, hogy én nem az íróasztal mögül szeretek döntéseket hozni. Elég jól ismerem a megyét, és szeretek az emberek között lenni, meghallgatni és meghallani az ő kéréseiket.

- Az elmúlt év nem csak pozitív dolgokat, hanem számos nehézséget is hozott. A Covid után szinte azonnal jött a háború és annak következményei. Ilyen esetben összetartásra, szervezetileg pedig erős államra van szükség. Hogyan látja Ön ezt?

- Minden túlzás nélkül igaznak tartom azt a kijelentést, hogy sajnos a válságok korában élünk. Még ha nincs is teljesen a hátunk mögött, de talán a nagy részét már leküzdöttük ennek a példátlan világjárványnak. Annak emberi tragédiái azonban szinte felfoghatatlanok. Voltak a járványnak gazdasági következményei, amelyek a vármegyénkre is hatással voltak. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból mind Magyarország, mind pedig vármegyénk jól vészelte át ezt az időszakot. Ennek a járványidőszaknak, ha lehet pozitív oldalát említeni, akkor talán az lehet, hogy az emberek egymás iránti – sok esetben közönyös - viszonya jó irányba változott, a baj, a segítség „összerántotta” az embereket. Azt látom főleg a kistelepüléseken, de még a nagyobb közösségekben is megnőtt az egymásra figyelés. Ahogy régen vidéken jól bevált gyakorlat volt, bevásároltak egymásnak, segítették egymást, ha kellett gyógyszerért mentek, ha kellett beteget szállítottak, mindez összekovácsolta a közösségeket.

- És jött a háború és annak következményei…

- Amikor már azt gondoltuk, hogy jó irányba haladunk gazdaságilag és minden téren, akkor itt a közvetlen szomszédunkban kitört ez a háború. Nem gondoltuk volna azt, hogy ez ténylegesen bekövetkezik a 21. század hajnalán. A háború önmagában is nagyon rossz, és ahelyett, hogy lokális keretek között próbálnák tartani, az elhibázott szankciós politikával és a fegyverszállításokkal épp ellenkező hatást érnek el, amely a háborús konfliktus globalizációjához, földrajzi kiterjedéséhez vezethet. Az azonban tisztán látszik, hogy elhúzódó háborúra kell számítanunk, miközben hazánk a béke megteremtésén dolgozik.

A háborúnak és a brüsszeli szankciós politikának a következményeit mindannyian érezzük, elszabadultak az árak, magas a háborús infláció, ami minden családban, minden háztartásban komoly nehézségeket okoz még úgy is, hogy a kormány példásan segíti a családokat. Gondolok itt a havi 181 ezer forintos gáztámogatásra, az ársapkákra, a kamatstopra. Amit ebben a helyzetben nagyon pozitívnak tartok az a családok további támogatása. Nem mindig volt ez így, emlékezzünk arra, amikor a balliberális kormányzás idején a nehezebb időszakokban épp a családok és a nyugdíjasok juttatásait csökkentették, törölték el. Most a válsággal terhelt időszakban pont az ellenkezőjét láthatjuk. A kormány tartja azt az ígéretét, hogy nyugdíjas honfitársainkat továbbra is segíti, az eddigiek megtartása mellett tovább bővíti a családtámogatások körét, például a harminc év alatti hölgyek esetében, akik gyermeket vállalnak, harminc éves korukig adókedvezményben részesíti őket.

- A háborús helyzet következményei miben mutatkoznak meg vármegyénk gazdasági teljesítményében, életminőségében?

- Összességében a vármegye gazdasági mérőszámait – foglalkoztatottság, ipari termelés adatait - ismerve azok nem mutatnak releváns visszaesést. Vannak szektorális problémák, vannak sajnos sérülékeny ágazatok, ez volt a világjárvány esetében is, gondolok itt a vendéglátásra, a turizmusra, de igaz ez most a háború alatt is, az ennek fokozottan kitett iparágakra. Forrásoldalról a mostani fejlesztési időszakban úgy számolunk, hogy az előző hatéves fejlesztési ciklushoz képest, amelyben 50 - 55 milliárd forint állt rendelkezésre, a mostani ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) forrásoldali induló kerete meghaladja már a hetven milliárd forintot. Településeinken ezek a források és a Magyar Faluprogram keretében nyújtott támogatások voltak a legjelentősebbek, ezek segítették az adott közösségek életét, amelyek a vidék lakosságmegtartó ereje miatt nagyon fontosak.

- Hogyan lehet a települések lakosságmegtartó erejét nyomon követni?

- Ez lokálisan azért változó adat. Összességében az elmúlt évek folyamatai 2010 óta úgy alakultak, hogy a vármegyénk 108 településén több, mint 70 százalékban úgy nyilatkoznak az emberek, hogy nem csak, hogy szeretik a településüket, de nem is szeretnének onnan elköltözni. Nyilván vannak olyan településrészek, ahol nagyobb a fluktuáció, de most már zömében, a vármegye fejlettebb részei már nem az elvándorlással küzdenek, hanem azzal, hogy annyira nő a családok száma, - hála Istennek a kisgyermekes családokkal is - hogy már az ellátó rendszerek kapacitását is fejleszteni kell. Adott esetben a bölcsőde, óvoda vagy akár az iskola nem bírja el a plusz terhelést. Ez egy pozitív terhelés természetesen.

Természetesen van, ahol csökken a lakosságszám, például itt Dunaújvárosban is. Nyilván itt az elkövetkező időszakban azon fogunk dolgozni, főleg az ipari tevékenységekhez kapcsolódóan, itt a vasmű esetében, de a szomszéd és a közeli településeken Rácalmás vonatkozásában, vagy az iváncsai ipari övezetben, hogy olyan munkahelyteremtő nagyberuházásokat segítsünk, ami a lakosságmegtartó erőt is szolgálja.

Amikor a térségről beszélünk, megkerülhetetlen kérdés a Dunaferr. A kormány egyértelművé tette, hogy az acélipari cég megmentése az itt élő családok szempontjából is prioritás. Persze okkal kérdezhetik, miért csak most? A lehetséges válaszok között ott van, hogy nyilván egy offshore hátterű, cégképviselet nélküli, fizetésképtelenné vált cégben több ezer ember megélhetése vált volna lehetetlenné, ha az előző – azóta felmentett - vállalatvezetés leállítja a gyárat, ahogy azt el is rendelte. Szerencsére erre nem került sor.

Ez így van. Az összes probléma a kiinduló forrását a Dunaferr privatizációjában jelölöm meg. Gyurcsány Ferenc kormánya idején került privatizálásra a vasmű. Ráadásul múltkor egy ellenzéki képviselő kikérte magának, hogy ne használjam azt a kifejezést, hogy rablóprivatizáció, mert ennek jogi következményei is lehetnek. Mondtam neki, hogy nagyon jó, mert ezt a kifejezést én csak az ő ellenzéki polgármesterüktől, Pintér Tamástól idéztem, aki korábbi énjével még rablóprivatizációnak titulálta ezt. Kevés olyan terület van, amiben egyetértünk, de Pintér Tamás akkori kijelentésével igen. A sors fintora az, hogy ő azóta már Gyurcsány Ferenc itteni tisztviselőjeként funkcionál.

A mai helyzetet is erre a privatizációra lehet visszavezetni. Itt azt a modellt láttam, hogy a privatizációnak a legrosszabb iránya teljesült. A gazdaságos, jövedelmet termelő ágazatok alcégekbe vitele, a profit kiszervezése, mondhatni kitalicskázása, nulla forint „ráköltése” a működésre, a fejlesztésre, minimális költés a karbantartásra, a környezetvédelem hiánya, a működéshez szükséges szén-dioxid kvóták eladása, egymással harcoló orosz-ukrán tulajdonosi háttér, aláírási, cégképviseleti problémák, amit tetézett még a háború kirobbanása.

Számunkra a vasmű megmentésének két kiindulópontja volt. Az első számú az, hogy az itt dolgozó 4200 embernek munkahelyét, családjaik megélhetését biztosítsuk. Ez az a szempont, ami minden döntést kell, hogy befolyásoljon, felül kell, hogy írjon. A második szempont a környezetvédelem. Aki itt él, az tudja milyen volt itt a levegő.

A nehéz helyzetet tetézte a háború az energia kitettség és az orosz-ukrán tulajdonosi háttér miatt. A múlt év november - decemberében eljött az a pont, hogyha akkor a Magyar Kormány nem segít, akkor minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a vasmű már bezárt volna.

- A csődtörvény módosításával lehetőség nyílt a Dunaferr felszámolására úgy, hogy az működőképes maradjon, majd később új tulajdonosa legyen.

- Egy ilyen cégnek a felszámolása több, 2-3 évig is eltarthat, de a legoptimistább forgatókönyv, - látva a folyamatokat, és aminek egyre nagyobb esélyét látom az - az, hogy akár már ezév végére megtörténhet a cég életképes megvásárlása. A tavalyi évhez képest, amikor volt egy olyan időszak amikor nagyon nehéznek láttuk a helyzetet, szinte szó szerint élet-halál harcot folytattunk a cég talpon maradásáért, megmentéséért, akár a szénbeszerzések vagy a bérkifizetések forrásának megteremtése vonatkozásában. És azzal, hogy a kormány 16 milliárd forint összegben kifizeti a dunaferres dolgozók hathavi bérét egyértelművé tette, hogy az acélipari cég megmentése prioritás. A mostani megállapodás az angol-indiai Liberty Steel és a Dunaferr között, ami a bérgyártást elindította reális esélyt nyújt arra, hogy - ahogy mondtam – egy új befektető átvegye a Dunaferr működtetését.

Az, hogy a Liberty Steel Group elnöke, Sanjeev Gupta és Ajay Aggarwal a cégcsoport európai elnöke is eljött a nagyolvasztó újraindítására egy olyan lépés volt, hogy fontosnak érezték azt, hogy jelenlétükkel erősítsék meg szándékukat a Dunaferrel kapcsolatban. Azóta már működik a konverter és a FAM is, és hamarosan indul a meleghengermű is. A Liberty Steel vezetői által a médiában tett nyilatkozatok is arra utalnak, hogy a fenntartható termelésre, működésre, a környezeti integrációra fókuszálnak. Ez egy fontos lépés, amitől elszoktunk az utóbbi években.

Egyetértek. És azért minden mindennel összefügg, hiszen ma reggel (február 21. – a szerk.) tárgyaltunk a Dunaújvárosi Egyetemen dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel együtt az egyetemet működtető alapítvány elnökével, Süli Jánossal és dr. András István rektorral arról is, hogy amikor itt egy környezettudatos zöld átállásra sor kerülne egy modern termelésre még az egyetem is szellemi bázisa lehet a szakemberek képzésének vagy átképzésének. Tehát a vasműnek van perspektívája, ami a városban élő családoknak is fontos.

Sokan azt gondolták, hogy a vasműnek vége. Ha azt mondjuk, hogy nem a szakadék széléről, hanem már a szakadékból húztuk vissza a vasművet, akkor az nem túlzás. Itt mindenképpen meg kell említenem a miniszterelnök úr és a képviselő úr munkáját, amelyet a gyár érdekében tettek és tesznek ma is azért, hogy ez így maradjon. Ha a térség dr. Mészáros Lajos személyében a tavalyi országgyűlési választáson nem kapott volna egy ilyen képviselőt, akkor ma a vasmű és az itt dolgozók véglegesen megmenthetetlen helyzetben lennének. Nagyon fontos az, hogy a gyárban dolgozó szakemberek, munkavállalók, szakmai közösségek együtt maradjanak, mert a technológia működtetéséhez szükség van rájuk, hiszen ők azok, akik ezt az acélipari szakmai kultúrát képviselik, tovább vihetik.

Köszönöm az interjút!