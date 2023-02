Elsőként Pintér Tamás polgármester szólt a jelenlévőkhöz, körülbelül egy órán keresztül beszélt a 2022-es esztendő történéseiről, intézkedéseiről. Büszkén számolt be a Szalki-sziget közlekedési fejlesztéséről, a Remix épületének és környezetének rendbetételéről, amikre még az előző városvezetés pályázott sikerrel. Ugyancsak kiemelkedő eredményként mutatta be a Táborálláson és az Északi-lakóparkban megvalósult aszfaltozási, csapadékvízelvezetési munkálatokat, amely szintén az előző városvezetés által előkészített és támogatást nyert TOP-os projektje. Itt megjegyezte, hogy mintegy 15 kilométernyi földes út van még a városban, amelyet aszfaltozni szükséges. Azt is mondta, hogy az Akácos út és környezetének vízelvezetési problémáinak megoldására 30 millió forintot különítettek el: nem biztos, hogy még az idén, de mindenképpen meg fogják csinálni a munkálatokat.

Fotók: Laczkó Izabella/DH

Fotós: LI

A tavalyi eredmények között említette, hogy 138 darab indukciós lámpatestet cseréltek ledes fényforrásra, és közel 70 darab napelemes lámpát helyeztek ki olyan lakóudvarokba, sétányokra, ahol nem volt közvilágítás. Itt megjegyezte, hogy a kandeláberek időszaki kimaradását rendszerhiba okozza, de bízik benne, hogy a szolgáltató fejlesztéseivel hamar megoldódik a probléma. Azt is mondta, hogy több várossal együtt konzorciumban részt vesznek az MVM már közbeszerzés alatt lévő projektjében, amellyel lehetőség nyílik újabb napelemes fényforrások telepítésére.

A polgármester azt is mondta, kiemelt feladatként kezelik a köztisztaság kérdését, nagy eredményként könyvelte el, hogy vásároltak egy utcai takarítógépet (amellyel azért több anomália is felmerült anno).

Új férőhelyeket alakítottak ki a Batsányi utcában és az Adu iskola mögötti területen. A parkolóhelyek létesítését folytatni kívánják, de részleteket egyenlőre nem kívánt megosztani a polgármester.

Nehéz helyzet

Azt többször is hangsúlyozta, hogy hivatalba lépésük óta mennyi krízissel kellett szembenézniük, így a koronavírus, a gazdasági- és energiaválság, de hozzátette, minden problémát kezelni tudtak. Példaként vázolta, hogy míg a József Attila Könyvtár távhőszámlája 2021 október és decembere között 1,5 millió forint volt, addig 2022 októbere és decembere között 13 millió forint lett volna (de változtatták, lerövidítették a nyitvatartást, ezért lehet a feltételes mód).

Úgy fogalmazott, ezekben a nehéz időkben, amikor minden egyes forintnak megvan a helye, támogatást is nyújtottak a városlakóknak; a nyugdíjasoknak karácsony alkalmával egyösszegű pénzbeli támogatást, míg a dunaújvárosi újszülötteket babacsomaggal ajándékozzák meg a védőnői szolgálat segítségével. Azt is mondta, hogy egyfajta rezsiutalvánnyal kívánják segíteni a nyugdíjasokat: pontos összegről nem volt szó, csak az, hogy ez a juttatás mindazoknak járna, akik az egyösszegű támogatásra is jogosultak. Hozzátette, a támogatottak körét jövőre kibővítenék a nagycsaládosokkal is, és már idén bővítik az iskolai támogatásokra jogosultak körét.

Fotós: LI

Bár nem minden fajsúlyos témát érintett az egyórás beszéd során, a vasmű nem maradt ki. Ezzel kapcsolatban azt ismételte el, hogy már több megoldási javaslattal éltek a kormánynak, és hogy kétmilliárd forint iparűzési adó átütemezésével igyekeztek segítséget nyújtani a gyárnak. Vázolta, hogy most a felszámoló irányítja a folyamatokat, és hogy jóideje áll a termelés, de ahogy a miniszterelnök bejelentette, a bérgarancia alapból a dolgozók megkapják a fizetésüket a következő hat hónapban. Pintér Tamás azt mondta, ez tulajdonképpen egy kölcsönt jelent az átmeneti időszakban, amit majd vissza kell tenni (ahogy egyébként az iparűzési adó átütemezése is csak időbeli segítséget jelenthet). Bár elmondta a polgármester, hogy semmit sem tudnak a befektetővel folytatott tárgyalásokról, mégis azt mondta, szerinte megakadtak a már korábban kezdődött tárgyalások, mert azóta nem látják az eredményt. (Megjegyezni kívánjuk, hogy majd fogják! - a szerk.)

Említette, hogy vannak terveik a Dózsa György úti körforgónál egy Béke városrész felé vezető lekanyarodó sáv kiépítésére, amire belátható időn belül sor kerülhet. Egy városlakó erre rá is kérdezett, hogy pontosan mikorra várható, de az volt a válasz, hogy a fejlesztési koncepció részét képezi.

Spórolnak

Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester körülbelül félórás beszédet tartott az idei költségvetéssel kapcsolatban. Ő is azzal kezdte, hogy több válsággal kellett szembenézniük, jelenleg a magas energiaárak okoznak nehézségeket. A beszédét tulajdonképpen a folyamatos kormánybírálat jellemezte.

A költségvetés főösszege idén 31,4 milliárd forint. (2022-ben 34,7 milliárd, 2021-ben 33,56 milliárd, 2020-ban 36,2 milliárd, 2019-ben 36,43 milliárd forint volt).

Azt is mondta, hogy a bevételi források 85 százaléka a kötelező feladatellátásra megy el (intézmények működtetése, városüzemeltetés, stb.), és a maradék 15 százalékról dönthetnek szabadon.

Fotós: LI

Mint mondta, bár 650 millió forintot kapott az önkormányzat az energiaköltségek kompenzálásra, de ez az összeg kevésnek bizonyul a tényleges kiadásokra. Bírálta a kormányt, hogy magas a szolidaritási hozzájárulási adó mértéke (tavaly 1,9 milliárd, idén 2,07 milliárd forint), amit annak ellenére is fizetni kell, hogy nincs bevétel a vasműtől. Az alpolgármester azt mondta, idén a legnagyobb gondot az elszabaduló energiaárak jelentik, ezért kell jelentős spórolást bevezetni. Ennek egyik része, hogy a 2021-ben bevezetett új buszos menetrendet visszaállították az eredetire. Megjegyezte, hogy most is várható egyfajta finomhangolás, az utazóközönség javaslatai alapján már kértek árajánlatot a volántól. Szemléltetésként vázolta, hogy míg 2021-ben 563 millió forintot kellett a közlekedési társaságnak fizetni veszteségkiegyenlítésként, addig a régi menetrendért idén már 700 millió forintot kell ráfizetni ezen a jogcímen.

Megint hitelek

Azt mondta, fejlesztési hiteleket vesznek igénybe idén is, amellyel a kórház körüli parkolási helyzetet kívánják megoldani, új parkolókat alakítanának ki a Kossuth Lajos utcában, önkormányzati ingatlanokat újítanának fel, javítják a piac tetőszerkezetét, bővítenék a temetői ravatalozó fedett részét, energetikai beruházást hajtanának végre a könyvtáron és az MMK-n (napelemek telepítésével). Azt mindkét városvezető említette, hogy idén játszótereket és kondiparkokat fognak építeni.

Hozzátette azt is, hogy 2023 végére a város hitelállománya nem fogja elérni a 2019-es 1,5 milliárd forintot.

Lakossági kérdések

A másfél órás beszédek után volt egy kis szünet, majd a városlakók tehették fel kérdéseiket. Szabó Imréné a Tesco és a külső Park Centerhez való buszos kijutást szorgalmazta - mint mondták, ez is szerepel a volánnak leadott ajánlatkérésben. Érdeklődött afelől, hogy a vasmű átütemezett iparűzési adója visszatérül-e a városnak - erre az iparűzési adóra vonatkozó titok miatt nem volt konkrét válasz.

Tölcsényi Józsefné ahogy tavaly, úgy most is jelezte a kandeláberek időszakos kimaradásait a Dózsa II városrészben. Azt is nehezményezi, hogy a környék trafikjánál alkoholt fogyasztanak (és az ezzel járó további kellemetlenségeknek is hangot adott). Erre javasolták neki, hogy ezeket az eseteket a rendőrségnek jelezze. A hölgy azt is szeretné, ha a járdákra ismét cölöpöket állítanának fel, mert ráállnak az autósok.

Mudra László az Alkotás utca 1-6. előtti járdák javítását kérte: olyan nagy repedések, hézagok vannak rajta, amik már balesetveszélyesek. A polgármester kérte a hivatal munkatársait, hogy mérjék fel a szükséges munkálatokat.

Kovács Gyula az iváncsai akkumulátor gyárral kapcsolatos aggályainak adott hangot. Kérdezte, hogy mi lesz azokkal az indukciós lámpákkal, amelyeket lecseréltek már ledes fényforrásúkra. Szerinte a régieket lehetne használni a kisebb kandelábereknél. A polgármester azt válaszolta, hogy ezeket ők is át tudják helyezni, tervezik is a közeljövő közvilágítási projektjeiben.

Hum János több közpénzre, közvagyonra vonatkozó kérdést tett fel. Mint mondta, hiányolta a költségvetési beszámolóból a 1,5 milliárdos víziközművagyon átadását, hogy része-e ennek a szennyvíztisztítómű vagy sem. A polgármester elmondta, a víziközművagyon átadásáról döntöttek a legutóbbi közgyűlésen, de még nem adták át.

Rákérdezett arra is, hogy mi a helyzet az élményfürdőnél lévő fúrt kúttal, van-e energetikai hozama. A kútfúrás még a Modern Városok Program részét képzete. 2021-ben azt nyilatkozta Mezei Zsolt alpolgármester, hogy sikeres volt a fúrás, 1344 méteren 41,7 fokos vizet értek el, a vízhozam óránként 5 köbméter, a vízminőség megfelelő. Most azt mondta az alpolgármester, hogy megpróbálnák hőcserélőn keresztül hasznosítani, a mérnökök áttervezték a rendszert, és nem az élményfürdőbe, hanem inkább az uszoda külső medencéjébe tűnik logikusnak a bevezetése. A külső medence felújítását tervezik, jelenleg engedélyekre várnak.

Hum János arról is szólt, hogy a közgyűlési anyagokból kitűnik, már nem a DVG-nek, hanem a Dunanett Kft-nek adják a kivitelezési munkákat. Arról érdeklődött, hogy a sok hitelállomány miatt várható-e a DVG bedőlése. Erre az volt a rövid válasz, hogy nem.

Érdeklődött arról is, hogy mekkora hitelállománya van a városnak, milyen visszafizetési időintervallumban, mik az ingatlanfedezetek. Erre nem érkezett helyben válasz (a szabályok szerint, ha helyben nem, akkor írásban kell válaszolni).

Visszatérő kérdése, hogy mennyibe kerül a sajtó-és kabinetiroda, hány embert foglalkoztatnak itt. Az ő számításai szerint éves szinten legalább 80 millió forintba kerül. Ehhez hozzátette, hogy tavaly úgy emelt építményadót a közgyűlés (amit előtte nem engedett a kormány), hogy a garázsadók 85 százalékkal emelkedtek, amit azoknak a kisembereknek kell megfizetni, akiket a legjobban sújtanak a magas rezsi és élelmiszerárak. Erre válaszként a városvezetők a sajtó-és kabinetiroda munkáját méltatták. Medgyesi Miklós eddig sajtószóvivő azt mondta, 80 millió forintba nem kerül, összesen hét ember dolgozik itt, és nem mulasztotta el hozzátenni, hogy az előző városvezetés idején ennél a hivatali egységnél és a Tourinform irodánál összesen 18 ember alkalmaztak. A Tourinform azért keveredett ide, mert mint mondta, a kabinet végzi a rendezvényszervezési feladatokat, tavaly ebben a felállásban valósították meg a karácsonyi vásárt.