– Az útfelbontással, valamint a közlekedés korlátozásával járó munkálat szükségessége azzal magyarázható, hogy három irányból folyik oda a víz. Sőt, a három utca, a József Attila, az Erdősor és a Martinász utcákból érkező felszíni vizek összegyűjtésén kívül a talaj mélyében a drénekkel összegyűjtött talajvíz is az ott található egyetlen aknában gyűlt össze. Azonban a korábbi rendszer nem bírta el ezt az óriási mennyiségű vizet, amely egy-egy felhőszakadásnál jelentős gondokat okozott a környékbeli házaknál. Ezért volt indokolt, hogy önkormányzati forrásból egy nagy kapacitású zárt vízelvezető rendszerre cseréltük a régit.

A lakosság védelme a cél Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Az önkormányzat a ­továbbiakban is arra törekszik majd, hogy ahol utakat építünk ott egyben a vízelvezetést is oldjuk meg. Bár kétségtelen, hogy ez jelentősen megdrágítja az útépítő beruházásokat. De nem szeretnénk elkövetni azt a hibát, hogy az új utakkal a lakosság életét nehezítsük meg, esetleg a környező pincéket áztassa a víz. Így hamarosan a Jankovich-kúria közelében található Móra és Illyés utcáknál is hasonló kivitelezésbe kezdünk. Mert a meredek domb­oldalon leömlő csapadékvíz mennyisége szintén aggályos – mondta el Rác­almás város polgármestere, Schrick István.