Délelőtt számos mackónapi programmal készültek az általános iskola tanulói számára. Napindítóként az iskola aulájában összegyűlve daloltak tanárok és diákok, remek hangulatot teremtve. A mackónapi eseményen az Intercisa Múzeum igazgatója, Farkas Lajos is részt vett, aki az időjárásjósló hiedelemről, a február 2-án ünnepelt Gyertyaszentelő Boldogasszony napja hátteréről mesélt a gyerekeknek, sőt az előzetesen meghirdetett játékmackógyűjtésből szervezett kiállítást is megnyitotta.

Farkas Márta igazgató a rajzverseny díjait adta át Fotók: Laczkó Izabella

A gyerekek megrohamozták a programokat. Az ebédlőben a gyertyamártást próbálták ki, a diákok mézeskalácssütésen is részt vehettek, sőt a mézkészítő méhek világába is betekinthettek a két méhész, Popovics Sándor és felesége előadása által. Az esemény során a mézes sütemények versenyén indulók finomságait is pontozták, ezeket az édesszájú diákok később meg is vásárolhatták, ezzel támogatva az iskola alapítványát.