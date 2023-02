Fesztivál 51 perce

Kulcson és Dunaújvárosban is töltik a kolbászt

Két helyen is megmutathatják a „disznólkodás” kedvelői, hogy véleményük szerint milyen is a jó sült kolbász. Február 25-én Kulcson és Dunaújvárosban is lesz bizonyítási lehetőségük a csapatoknak.

Szombaton délelőtt és délután is sütik a kolbászt Fotós: archív

Kulcson korán kell kelniük a bölléreknek, hiszen a IV. Kulcsi Disznótoros és Kolbásztöltő Verseny programja már reggel negyed nyolckor megkezdődik a hagyományos disznóvágással. Délben Jobb Gyula, Kulcs polgármestere és Darabos Gábor főszervező nyitják meg az eseményt. A köszöntők után Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum intézményvezetője tart előadást a télűzési szokásokról. A sokak által várt busóbemutató fél egykor kezdődik, 15 órakor pedig a zsűrizés, fél óra múlva pedig az eredményhirdetés.

A zsűri értékelési kritériumai: a megsütött kolbász íze, állaga, a tálalás módja. A csapatoknak gondoskodniuk kell az előkészítéshez szükséges eszközökről: kések, daráló, töltő, fűszerek, bél, valamint az elkészített kolbászok megsütéséhez szükséges sütőberendezés. A szervezők kérik az elektromos sütők mellőzését! Akik csak nézelődni szeretnének, azok is jól szórakozhatnak, hiszen a helyszínen frissen készült disznótoros ételeket, forralt bort, teát lehet majd vásárolni. A jó hangulatról pedig Mészáros Gábor élő zenés műsora gondoskodik. A helyszíne a Nap háza – Hold udvara, a jelenlegi szociális intézmény területén (Rákóczi utca 151.). Töltsünk együtt – kolbászt és egy délutánt! Ezzel a címmel rendezi meg a dunaújvárosi önkormányzat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskolában (volt Szórád iskola) a XI. Kolbásztöltő Fesztivált. A megnyitó 12 órakor lesz, és ezzel egy időben elkezdődik a verseny is. Igazi családi program várja az eseményre kilátogatókat, hiszen lesznek kézműves foglalkozások, állatsimogató, kiállítás a régi idők disznóvágásainak eszközeiből. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes és a Pentelei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör. A szervezők a rendezvény zárását 18 órára tervezik. A szakavatott zsűrinek egy pár sült kolbászt kell leadni 15 óráig, az elbírálás során a kolbász fűszerezését, állagát és tálalását pontozzák.

