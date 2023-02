Árvai Gyöngyi, az intézmény igazgatója vázolta, hogy egyrészt beneveztek az állatvédelmi témahét országos programjába. Ennek keretében az első évfolyamos kisdiákoknak állatvédelmi tanórát tartottak, illetve az év elején több kihívás teljesítésére buzdították az osztályokat. Összesen öt feladatot adtak meg, ezek közül kellett legalább egyet végrehajtani. A madáretető feltöltése vagy madáreleség kirakása programpontban az 1.a osztály teljesített a legjobban, a tanulók ugyanis negyvenhat etetőt töltöttek meg. Ugyancsak ezen osztály fiataljai nyerték a kutyusok és macskák számára hirdetett száraztáp-gyűjtést is. Összesen százhatvanhat kilogramm tápot hoztak be az iskolába a diákok, ebből harmincnyolc kilogrammot csak a győztes csapat. Ők is mondhatják meg, hogy mely helyi állatvédő szervezet kapja majd meg az adományt. Volt egy olyan kihívás is, amely kutyasétáltatásra ösztönözte a fiatalokat minél több kilométer megtételével; ezt a megmérettetést a 4.b-sek nyerték harminckét kilométer teljesítésével.

A Vöröskereszt által szervezett iskolai véradásra egyaránt hét-hét szülőt tudott elhívni az 1.a és a 4.a osztály. Az utolsó választható elem az volt, hogy az osztálylétszámnak megfelelő iskolakört fussanak; ezt a próbatételt a 3.b-sek nyerték, kilencvenöt kör lefutásával. Az összesített eredmények alapján az 1.a, az 5.b és a 4.a osztály végzett az élen, akik mindegyike dísznövényt nyert (amiket a termeikben helyezhetnek ki). Mint azt Árvai Gyöngyi elmondta, nagyon jól sikerült ez a kihívás, a gyerekek rendkívül lelkesek voltak, jellemzően három-öt feladatot is teljesítettek. Az igazgatónő ezúton is köszönettel szólt a szülők támogatásáért, amellyel ilyen sikerrel valósulhatott meg a program. A tapasztalatok alapján jövőre is szerveznek ilyen újévi kihívást a diákoknak.

Karczub Mia és Nagy Gréta Panka Fotó: Laczkó Izabella

A másik környezettudatosságot erősítő program, amelyhez csatlakoztak, a Hamburger Hungária Kft. által meghirdetett, A papír körforgása című kampány. Ennek keretében városunk papírgyártó vállalata harminc darab iskolabútorhoz biztosított alapanyagot a Petőfinek decemberben, továbbá szakmai anyagot, amelyet az öko-pedagógiai oktatásban hasznosíthatnak. A bútorokat a technika órákon állították össze a diákok: ez tíz darab papírszéket jelent, továbbá tíz-tíz darab PET-palack és papírhulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet. Utóbbiaknak az épület földszintjén találtak központi helyet: egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki a diákönkormányzat és az iskola karbantartójának, Gölöncsér Gábor segítségével. A gyűjtők mellett ide szerelték fel azt a palackprést is, amelyet az iskola alapítványa vásárolt. Valamennyi diák használhatja a szigetet a szelektíven gyűjthető hulladékhoz, amelyek végleges kidobásáról minden hónapban az energiaőrjáratot teljesítő osztály gondoskodik (elviszik a városi szelektív gyűjtőkbe).

Árvai Gyöngyi arról is beszélt lapunknak, hogy immáron három esztendeje nyerték el az öko-iskola címet, így ha továbbra is szeretnék ezt a szellemiséget képviselni, akkor újra pályázniuk kell. A nevelőtestület erős többsége támogatta is a szándékot, ezért csatlakoznak ismét a programhoz.