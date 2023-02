VI. György, vagy ahogyan sokáig emlegették, a dadogó király, és felesége nem volt hajlandó elhagyni a fővárosi Buckingham-palotát. Lányaikat a család egyik vidéki birtokára küldték. Az 1940-es évek elején a náci Németország már Londont is bombázta, Hitler hadserege egy angliai inváziót készített elő. A háborús kiállásukért lett nagyon népszerű a királyi család, először Györgynek, majd lányának, Erzsébetnek a közvetlen stílusával sikerült fokozatosan megszilárdítani a szigetországi monarchiát.

India utolsó császáraként

1895. december 14-én született, ám eredeti neve Albert volt, amelyet dédnagyapja, Viktória királynő férje után kapott. Albert nem született első számú trónörökösnek, ahogyan az édesapja V. György sem.

Miután nagybátyja, Albert Viktor meghalt, édesapja került a brit trónra V. György néven. Szigorú, hagyománytisztelő ember hírében állt, és nehezen mutatta ki érzéseit a gyermekei felé. Amíg idősebb fia, Edward, a korona várományosa leginkább kicsapongó életvitelével bőszítette fel apját, addig Albert herceget éppen a visszafogottság jellemezte. Apja több bizalmasának is elmondta, hogy jobban szeretné Albertet (vagy, ahogyan a családja hívta, Bertie-t) látni a trónon, ennek ellenére bátyja, VIII. Edward lett az új uralkodó apjuk halálát követően. Ám még a koronázás előtt az új király kénytelen volt lemondani az uralkodói címről, mivel választania kellett a többszörösen elvált, amerikai Wallis Simpson és a királyi cím között. A dadogó és félénk Albert hercegből így VI. György néven király lett, aki ekkor már házas volt, a skót származású Lady Elizabeth Bowes-Lyont vezette az oltár elé. Két gyermekük született, Erzsébet hercegnő – akit későbbi II. Erzsébet királynőként ismertünk – és Margit hercegnő.

VI. Györgyöt 1937 májusában koronázták meg, ám az eseményt beárnyékolta Hitler fokozatos térhódítása és a II. világháború előszele. Egyre többet kellett neki a nagy nyilvánosság előtt szerepelnie, ami terhet jelentett számára. Ezt a kötelezettséget királyként nem tudta másra hárítani, viszont beszédhibája végett az ilyen fellépésekkor valósággal rettegett. A II. világháború időszakában kiemelten fontos szerepe volt annak, hogy az uralkodó buzdító, reményteli beszédet tudjon intézni a néphez. A király, hogy részben orvosolja ezt a problémát, felkérte az ausztrál születésű Lionel Logue beszédterapeutát, hogy gyakoroljon vele, ami sikerrel járt. VI. György egész életében erős dohányos volt, amit a háború és a dadogása okozta stressz csak erősített. 1951-ben a palotában berendezett speciális műtőben megoperálták, tüdejének felét eltávolították. India utolsó császárának és a Nemzetközösség első fejének súlyos egészségi állapotáról szóló jelentésekről természetesen Churchill miniszterelnök is tudott, aki nemcsak VI. György állapota miatt aggódott, hanem azért is, mert a trón várományosa, Erzsébet hercegnő akkor mindössze 25 éves volt.

VI. György családja: Erzsébet királyné és lányai, Erzsébet, Margit

A történelem őt igazolta

A sokat tapasztalt brit miniszterelnök tartott attól, hogy Erzsébet nem tudja majd erős kézzel irányítani a birodalmat, de – mint azt a történelem bebizonyította – Churchill félelme alaptalan volt, hiszen Erzsébet remek királynőnek bizonyult. VI. György imádott lányát, Erzsébetet és annak férjét, Fülöp herceget utoljára 1952. január 31-én látta, amikor a repülőtérre kísérte ki őket. Néhány napra rá, 1952. február 6-án, VI. Györgyöt az ágyában érte a halál.

Albert trónra lépésekor a VI. György uralkodói nevet vette fel, ezzel is hangsúlyozva a folytonosságot népszerű apjával, majd igyekezett beszédhibája ellenére is helyreállítani a monarchia intézménye iránti bizalmat.

A legsürgetőbb feladat bátyja helyzetének tisztázása volt, így Eduárd számára létrehozta a Windsor hercege címet, amellyel továbbra is együtt járt a „királyi fenség” megszólítás, a cím azonban nem volt tovább örökíthető, és Eduárd felesége sem kapta meg a királyi jelzőt. A Windsor-ház egyébként az Egyesült Királyság és a nemzetközösségi monarchiák uralkodócsaládja, a brit királyi család neve. Mindezt 1917. július 17-én királyi rendelettel alapította meg V. György brit király, amikor saját és családja német nemesi címeiről lemondott, és elhagyta a Szász–Coburg–Gothai-ház megnevezést.

Erre azért került sor, mert az első világháború alatt igen heves németellenes érzések uralkodtak Nagy-Britanniában, és V. György jobbnak látta, ha megszakítja a kapcsolatot a német rokonsággal.

Nemzetközi bonyodalmak

VI. Györgyöt 1937. május 12-én koronázták meg, azon a napon, amelyen eredetileg bátyja koronázását akarták megtartani. A takarékosság jegyében az indiai koronázási ceremónia – amely Viktória királynő óta szokásban volt – elmaradt. A pénzhiány mellett az egyre erősödő indiai nacionalista mozgalmat sem kívánták provokálni, és a feszült európai helyzet miatt nem volt kívánatos az uralkodó több hónapos távolléte sem. György uralkodásának első éveiben fokozatosan erősödött az európai háború veszélye, ezért a II. világháború kitörése előtt csak két külföldi utat tett, a két szövetségesnél, Franciaországban és az Egyesült Államokban, de ellátogatott a Brit Birodalomhoz tartozó Kanadába is. Amerikai tartózkodásuk során a királyi párt a Fehér Házban fogadta az elnök, Franklin D. Roosevelt is, baráti kapcsolat alakult ki közöttük, ami az elkövetkező háborús időkben megkönnyítette a két ország együttműködését.

A királynak alkotmányos kötelessége a mindenkori miniszterelnök politikájának támogatása, így György is Neville Chamberlain és Hitler megbékítését tartotta a leginkább célravezetőnek. A közvélemény előtt népszerű volt a háború elkerülésének politikája, de miután Hitler megtámadta Nagy-Britanniát, ami komoly megpróbáltatásokat hozott az országnak, a nemzet döntő többsége a nácik elleni kemény fellépésre szólította fel a kormányt, így közvetett úton a királyt is. VI. György a háború legnehezebb pillanataiban is Londonban maradt, bátor példamutatásával sikerült megszilárdítania a monarchia tekintélyét. Közel állt a halálhoz is, mert 1940. szeptember 13-án két német bomba esett a Buckingham-palota udvarára. Feleségével együtt ügyelt arra, hogy ugyanazoknak a veszélyeknek és nehézségeknek legyenek kitéve, mint a többi brit állampolgár. A király és felesége rendszeresen látogatta a bombázások helyszíneit, a hadianyaggyárakat és a csapatokat, kitartásra buzdítva a polgárokat és a katonákat, így az eltökéltnek mutatkozó király és királyné a brit harci szellem és az ellenállás fontos jelképévé vált.

A királyi család tekintélye

A háború után, 1946 januárjában György beszédet mondott az ENSZ első, londoni közgyűlésén, viszont uralkodása alatt felgyorsult a Brit Birodalom szétesésének a folyamata. India köztársaság lett, majd nemsokára sorra vált ki a birodalomból Burma és Palesztina (amelyet felosztottak Izrael és a szomszédos arab államok között) 1948-ban, majd Írország 1949-ben. Feljegyezték, hogy amikor 1947-ben a királyi pár dél-afrikai útra indult, az ottani miniszterelnök közölte vele, hogy csak fehérekkel foghat kezet, ezen viszont VI. György igencsak elképedt.

A brit uralkodó egész életében erős dohányos volt, ami kikezdte az egészségét, idővel tüdőrák fejlődött ki nála. 1949-ben el kellett halasztani ausztráliai útját, mert jobb lábában elzáródott egy artéria, és az orvosok már attól tartottak, hogy le kell vágni a lábát. Lánya, Erzsébet, mint trónörökös, betegeskedő apja helyett egyre több uralkodói feladatot vállalt át. György 1951 májusában még képes volt megnyitni a Britannia fesztivált, de miután fél tüdejét el kellett távolítani, a hagyományos karácsonyi beszédét már részenként vették fel, és csak utólag illesztették össze. Mindössze 56 évig élt, temetésére 1952. február 15-én került sor a windsori kastély Szent György-kápolnájában.

VI. György akkor lépett trónra, amikor a monarchia intézményének népszerűsége a mélypontra süllyedt, uralkodása alatt népe megtapasztalta a háború szenvedéseit, de bátor kiállásaival és hűséges családapai példamutatásával sikerült helyreállítania a királyi család megkopott tekintélyét.

