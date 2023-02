Még január elején készítettünk egy interjút Feth Katalinnal, a Vöröskereszt területi szervezetének vezetőjével annak apropóján, hogy miként töltötték az ukrajnai menekültek a karácsonyi ünnepeket, az újévet az Erdő sori intézményben. Akkor mesélte el lapunknak, hogy van egy kismamájuk is, akinél január végére van kiírva a szülés. Már akkor készültek a kis jövevény fogadására, kelengyékkel, pelenkával, kisággyal, babakocsival. És 2023. január 31-én hívni is kellett a mentőket, megindult a szülés az anyukánál. Hamar a kórházba szállították, nem is kellett sok idő, mire 3150 grammal és 51 centiméterrel világra jött a kicsi Dániel. A múlt pénteken térhettek vissza ideiglenes otthonukba, szerdán pedig meg is látogattuk a Mytrovych családot.

Ők Munkácsról menekültek Magyarországra, a dunaújvárosi intézménybe 2022. május 30-án érkeztek. Mint azt Feth Katalin kiemelte, nekik, mint ahogy az itt lévők döntő többségének tulajdonképpen már nincs is hova hazamenniük, mert vagy szétrombolták vagy kifosztották házaikat. Éppen ezért az újrakezdést nálunk képzelik el, és ezért nem is menekültszállóként, működik az intézmény, nem tranzitellátás zajlik, hanem egyfajta integrációs központként szolgál: a felnőttek dolgoznak, a gyermekek iskolába, óvodába járnak, a Vöröskereszt a hivatali szervekkel együtt pedig segítik őket ebben.

Mytrovych Dániel Dunaújvárosban született menekült baba

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Szintén még a januári interjú alkalmával említette azt Feth Katalin, hogy állásfoglalást kértek a kormányhivataltól a gyermek állampolgárságát illetően. Az ugyanis bonyolítja a helyzetet, hogy bár az itt lévő személyek ukrán állampolgárok, de menekült státuszban vannak. Pukánszky Tímea, a Vöröskereszt munkatársa elmondta, hogy ebben a kérdéskörben az államok közti egyezmények a mérvadóak. A törvényi eljárásrend alapján a születési anyakönyvi kivonatában egyenlőre úgy jelölik a baba állampolgárságát, hogy ismeretlen. Az illetékes konzulátuson kérvényezni kell, hogy ukrán állampolgárságúnak ismerjék el, majd ezután a menekülti státuszt is kérni kell. Természetesen az anyuka és a gyermek is megkap minden ellátást, így például van terhesgondozás, volt már a védőnő is, a jövő héten pedig oltást is kap a pici.

Az apuka, Dániel lent várt minket a Vöröskereszt munkatársaival, így együtt mentünk fel az emeleti helyiségbe, ahol a négytagú család lakik. Az anyuka, Kristina éppen öltöztette a kisfiút. Mint azt elmesélték, minden rendben volt a szülés során, a baba nagyon nyugodt, és már most látható, milyen kíváncsisággal fürkészi a nagyvilágot. Nagyon büszke a kistesójára Glória is. A nagylányra a szomszéd szobában lakó nagyszülők vigyáztak akkor, mialatt megszületett Dániel. Különleges nap volt ez Glória számára, ugyanis pontosan hét évvel ezelőtt ugyanezen a napon jött ő is a világra, tehát innentől kezdve a testvérek egy napon ünnepelhetik a születésnapjukat.